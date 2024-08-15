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التعليم والمعرفة

«الشارقة للكتاب» تفتح باب التسجيل في جائزة «ترجمان 2024»

«الشارقة للكتاب» تفتح باب التسجيل في جائزة «ترجمان 2024»
16 أغسطس 2024 00:56

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة من جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان)، الجائزة الأدبية الأولى من نوعها، التي تستهدف نشر الأدب العربي على المستوى العالمي، من خلال تشجيع الناشرين على ترجمة الأعمال المتميزة للكتاب والأدباء العرب إلى لغات أجنبية.
وتكرم الجائزة، التي يبلغ قدرها 1.4 مليون درهم، الأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها، وتقام دورة العام الجاري بدعم ورعاية «مجموعة المروان».
وستستمر الهيئة باستلام الترشيحات حتى 31 أغسطس 2024، في حين سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال فعاليات حفل افتتاح «معرض الشارقة الدولي للكتاب».
وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن جائزة الشارقة للترجمة (ترجمان) «تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لدعم حركة الترجمة العربية والعالمية بهدف ترسيخ التواصل الثقافي والحضاري، كما أنها تأتي في إطار توجيهات الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الداعية إلى تأكيد مركزية الأدب والمعرفة في تعزيز التواصل والحوار بين ثقافات العالم استناداً إلى قيم التفاهم والحوار الإنساني».

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أحمد بن ركاض العامري
معرض الشارقة الدولي للكتاب
معرض الشارقة للكتاب
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