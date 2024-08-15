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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية»: حجز 75% من أجنحة «العين للكتاب 2024»

من مهرجان العين للكتاب (أرشيفية)
16 أغسطس 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن حجز 75 % من أجنحة مهرجان العين للكتاب، بعد أسبوع من فتح باب التسجيل في نسخته الخامسة عشرة، التي ستقام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر المقبل في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
ووفقاً للمركز يقدم المهرجان للمرة الأولى في تاريخه خصماً بنسبة 10% للعارضين والمشاركين، الذين يسجلون فيه قبل 16 أغسطس الجاري، علماً بأن التسجيل ينتهي في 19 سبتمبر المقبل.
وتأتي الخطوة بهدف تعزيز الدعم المقدم لدور النشر، وزيادة إقبالها على المشاركة، وتوفير منصة مثالية لعرض إصداراتها الجديدة، إضافة إلى الترويج للمؤلفين والمبدعين، وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع.
ويحتفي (مهرجان العين للكتاب) بشكله المتجدد كل عام، بالمبدعين الإماراتيين والعرب عبر مزيج من الأنشطة والفعاليات المبتكرة، التي تستهدف العائلات والشباب والأطفال، بما يُحقق رؤية إمارة أبوظبي لنشر الثقافة في المجتمع، وترسيخ التلاقي الثقافي والحضاري مع بقية المجتمعات، وتعزيز مكانة اللغة العربية.
وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «يسعى المركز من خلال الفعاليات التي ينظمها إلى تعزيز الشراكة مع دور النشر وتوفير أفضل الفرص لدعمها. لذا، يسعدنا الإعلان عن فتح باب التسجيل المبكر في الدورة المقبلة من (مهرجان العين للكتاب)، مع تقديم خصم 10% لدور النشر والعارضين. ونأمل أن تسهم هذه المبادرة في تسهيل مشاركتهم، وتقديم أفضل التجارب لزوار المهرجان، مؤكدين التزامنا الدائم بتطوير صناعة النشر، وتعزيز الثقافة في مجتمعنا».
وتشمل الشروط الواجب توافرها في دور النشر للتسجيل في (مهرجان العين للكتاب) أن يكون مقرها في دولة الإمارات، وأن تمتلك ترخيصاً صالحاً للشركات الخاصة، مع الالتزام بأحكام المشاركة وشروطها كافة.
ويمكن للراغبين في التسجيل عبر الإنترنت، الدخول إلى بوابة العارضين على الرابط:
https://exhibitors.adbookfair.com .
واستقطبت نسخة العام الماضي من مهرجان العين للكتاب 150 عارضاً قدموا نحو 60 ألف عنوان لكتب وإصدارات في مختلف المجالات، وبلغ عدد زوار الحدث أكثر من 95 ألف زائر، استمتعوا بـ400 فعالية ونشاط، بالإضافة إلى أكثر من 500 ورشة عمل، وعروض تعليمية ترفيهية للأطفال والناشئة.

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