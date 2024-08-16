«حكماء المسلمين» يستعرض دور المؤسسات الدينية في دعم السلام

جاكرتا (وام)

نظم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب الإسلامي، ندوة ثقافية بعنوان: «دور المؤسسات الدينية في دعم السلام العالمي من خلال تجربتي جمعيتي نهضة العلماء والمحمدية».

شارك في الندوة معالي الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين، وزير الشؤون الدينية الأسبق في جمهوريَّة إندونيسيا، وعبد المعطي، أمين عام الجمعيَّة المحمديَّة، والدكتور أولي الأبصار عبد الله، ممثل جمعية نهضة العلماء، وأدارها محمد عارفين، مدير مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية في جاكرتا.

تناولت الندوة، التي عُقِدَت اليوم بالمسرح الرئيسي للمعرض وشَهِدَت حضوراً وتفاعلاً كبيراً، التجارب الرائدة التي قدمتها العديد من المؤسسات الدينية والدولية في مجال نشر السلام وصناعته، وفي مقدمتها مجلس حكماء المسلمين، الهيئة الدولية المستقلة التي تأسَّست في عام 2014 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، وعضوية عددٍ من أبرز علماء الأمة وحكمائها ووجهائها ممَّن يتسمون بالحكمة والوسطية والعدالة والاستقلال، بهدف تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار وتعزيزها، والتسامح والتعايش الإنساني.

وتم استعراض تجربتي جمعيتي المحمدية ونهضة العلماء، المنظمتين الإسلاميتين الكبيرتين في إندونيسيا، اللتين حصلتا على جائزة زايد للأخوة الإنسانية في 4 فبراير 2024.

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص للمرة الثالثة على التوالي في المعرض بدورته الثانية والعشرين 2024، والذي يُعقد في الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وتأتي مشاركته انطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.