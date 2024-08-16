مركز جمعة الماجد يقدم دورة متخصصة في صناعة القرارات

دبي (الاتحاد)

أقام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، بالتعاون مع مركز لندن للتبادل الثقافي، يوم أمس الأول الخميس، دورة تدريبية بعنوان «تحليل الأزمات وصناعة القرارات».

قدمت الدورة الدكتورة هالة المنياوي، استشاري أكاديمي في كلية لندن الثقافية، بحضور 40 مشاركاً ومشاركة من المهتمين في هذا المجال.

تأتي هذه الدورة، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي أطلقه المركز في شهر يوليو الماضي.

وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تحليل المخاطر والأزمات التي قد تواجه الأفراد والمؤسسات، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتطوير خطط استباقية وشاملة للتعامل مع الأزمات.

شملت محاور الدورة الرئيسة تعريف المشاركين بأنواع الأزمات المحتملة وتصنيفاتها، واستعراض منهجيات وأدوات تحليل الأزمات مثل، تحليل السيناريوهات وتحليل SWOT، كما تطرقت الدورة إلى كيفية اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تحليل شامل للمواقف، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات هذه القرارات على المدى القصير والطويل.

وتم التركيز أيضاً في الدورة على تطوير استراتيجيات تضمن استمرارية العمليات الحيوية للمؤسسات خلال الأزمات وبعدها، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في إدارة العلاقات العامة، والتواصل الفعال مع وسائل الإعلام والجمهور، لضمان وصول المعلومات الدقيقة، والحد من انتشار الشائعات.

اختتمت الدورة بتفاعل كبير من المشاركين، حيث تم تبادل الأفكار والآراء، وأسفرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز قدرات المؤسسات والأفراد على مواجهة الأزمات بفعالية أكبر.