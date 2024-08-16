السبت 17 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الثقافة» و«أبوظبي للتراث» تبحثان تعزيز التعاون

مبارك الناخي وعبدالله المهيري
17 أغسطس 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبيض الناشئين» يكسب الكويت ودياً
بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات أخرى بشأن محادثات السودان

بحثت وزارة الثقافة وهيئة أبوظبي للتراث، مجالات التعاون المشترك في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث، وسبل تعزيزها باعتبارها مقدرات أساسية تعكس مكانة دولة الإمارات وريادتها في هذا الملف.
جاء ذلك، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حضره كلٌ من مبارك الناخي، وكيل الوزارة، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين من الجهتين.
وناقش اللقاء مجموعة من المواضيع الرئيسة، أبرزها كيفية تحسين الإصدارات التراثية ورقابة محتواها بما يتوافق مع معايير الجودة المتبعة، والسبل الممكنة لتعزيز التعاون بين القطاعات المحلية، والأهمية التي تنضوي عليها لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة.
كما تناول اللقاء مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بالتراث، والاستراتيجيات المستقبلية للحفاظ عليه وتوثيقه، وركز على آلية تعزيز المشاركات الخارجية التي تسهم في إبراز التراث الإماراتي الغني إقليمياً، ودولياً، وأهمية نقل المشهد الحضاري، والثقافي للدولة، والذي يحظى باهتمام كبير على المستوى العالمي، فيما استعرضت الجهتان أبرز المبادرات التي تضطلع بها في مجالات التراث، والثقافة، وتعزيز التراث المادي وغير المادي في الدولة، كما تم بحث سبل التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشاريع والمبادرات الثقافية والتراثية .
ويعد الاجتماع خطوة رئيسة لتعزيز التعاون بين وزارة الثقافة، وهيئة أبوظبي للتراث لتحقيق الأهداف المشتركة، والحفاظ على التراث الثقافي لدولة الإمارات، ودعم جهود الدولة المبذولة للحفاظ عليه والترويج له بما يضمن استدامته للأجيال القادمة، وبما يعزز من دور الجهات المعنية في هذا الملف، ويسهم في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة محوراً ثقافياً رئيساً في المنطقة والعالم.

وزارة الثقافة
هيئة أبوظبي للتراث
الإمارات
عبد الله مبارك المهيري
الهوية الوطنية
آخر الأخبار
لايبزج.. «رباعية سهلة»
الرياضة
لايبزج.. «رباعية سهلة»
اليوم 19:54
دانيلو.. إصابة بالغة
الرياضة
دانيلو.. إصابة بالغة
اليوم 19:38
ميلان يتعاقد مع فوفانا
الرياضة
ميلان يتعاقد مع فوفانا
اليوم 19:35
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
الرياضة
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
اليوم 19:32
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
الرياضة
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©