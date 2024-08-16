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فيصل بن سلطان القاسمي يشيد بدور الأرشيف والمكتبة الوطنية

فيصل القاسمي أثناء زيارته للأرشيف والمكتبة الوطنية وفي استقباله عبد الله ماجد ومديرو الإدارات (من المصدر)
17 أغسطس 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بالدور الريادي الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن للأجيال، وبالتطور الذي حققه وهو يتبع أرقى المعايير وأفضل الممارسات في حفظ ذاكرة الوطن وإتاحتها؛ مؤكداً أهمية الماضي في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل.
جاء ذلك، أثناء زيارة قام بها إلى مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث استقبله عبد الله ماجد آل علي، المدير العام، ومديرو الإدارات؛ وقدم المدير العام تعريفاً بالأرشيف والمكتبة الوطنية، وبأبرز ملامح خطته الاستراتيجية التي تمتدّ إلى عام 2032، والتطور الذي يشهده في هذه المرحلة، وبموسوعة تاريخ الإمارات التي تعدّ إنجازاً كبيراً يوثق الذاكرة الوطنية والرصيد الوثائقي والمنجز الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبأهم وأبرز المشاريع والمبادرات المستقبلية التي من شأنها تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة.
وأثناء جولته في مرافق الأرشيف والمكتبة الوطنية، تفقد «قاعة الشيخ سرور»، واطلع على سير العمل في تجهيزها، وهي القاعة التي تؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ الدولة في البناء والتأسيس، واطلع على محتويات «قاعة الشيخ زايد بن سلطان»؛ حيث استمع إلى عرض مفصل عنها؛ إذ تعدّ هذه القاعة تجربة متحفيّة مبتكرة تحتضن الماضي وتوثق اليوم وتستشرف المستقبل، وهي تسخّر أحدث التقنيات المبتكرة وأساليب العرض لتقدم للزوار كبسولة معرفية تبهر زوارها بما حققته دولة الإمارات من تقدم وتطور وازدهار.
واختتمت الزيارة في «قاعة الشيخ محمد بن زايد»، حيث تابع مع مرافقيه فيلماً وثائقياً يرصد محطات مهمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
فيصل بن سلطان القاسمي
عبد الله ماجد آل علي
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