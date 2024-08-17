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التعليم والمعرفة

«على مقاس العطر» في «النادي الثقافي العربي»

«على مقاس العطر» في «النادي الثقافي العربي»
18 أغسطس 2024 01:08

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول أمسية شعرية بعنوان «على مقاس العطر» استضاف فيها الشاعرة ابتهال تريتر في قراءة شعرية، مع إطلالة نقدية على تجربتها الشعرية قدمها الدكتور أحمد عقيلي، وأدارت الأمسية الإعلامية ماريا محيي الدين.
في تقديمها للشاعرة قالت ماريا: «يجمعنا عطر الشعر والبهاء هذا المساء، لنحتفي بالمبدعة ابتهال محمد مصطفى تريتر، التي فازت لتوها بجائزة الأمير عبد الله الفيصل في موسمها الخامس، في فرع الديوان الشعري، بديوانها «أَخيطُ على مَقاسِ العِطْر»، وهي صاحبة تجربة شعرية طويلة ترسخت عبر مسار متواصل من العطاء، ونائبة مدير بيتِ الشعرَ بالخرطوم، أحد فروع مبادرةُ بيوتِ الشعرِ العربيةِ لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصدرت لها ثلاثةُ دواوين: «الإشاراتُ الخفيّةُ»، و«على شَفا الجُرح»، و«أخيطُ على مقاسِ العطرِ»، وهي صوتٌ أُنْثويٌّ شِعريٌّ شفيفٌ. وعقب هذه المقدمة قراءات شعرية للشاعرة ابتهال قدمت فيها عدة قصائد شعرية. 
من جانبه قال د. أحمد عقيلي في مداخلته إن الشاعرة ابتهال تريتر، أثبتت وجودها الإبداعي، وحضورها الشعري على الصعيد السوداني والعربي.
وأضاف عقيلي: في ديوانها «أخيط على مقاس المطر» تمثل صوت الضمير الحي للأنثى، صوت المرأة العربية، وترسم صورها الشعرية من أدوات الأنوثة الكونية، والديوان أشبه بسفر إبداعي متنوع الأشكال والألوان والإيحاءات.

النادي الثقافي العربي
الشارقة
سلطان القاسمي
الشعر
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