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التعليم والمعرفة

أمسية سينمائية للأفلام القصيرة في مجمع 421

مشهد من فيلم عومة (من المصدر)
18 أغسطس 2024 01:08

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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شهد مجمع 421 أول أمس، في المينا بأبوظبي، أمسية سينمائية ضمت باقة من الأفلام الوثائقية القصيرة، شارك في إنجاز أفلامها مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في برنامج استوديو الفيلم العربي، وقام بتقديم هذه الأفلام عدد من المخرجين الذين يتمتعون بموهبة فنية عالية وتجارب إبداعية متميزة.
والأفلام التي تم تقديمها في الأمسية هي: فيلم بعنوان (نور العيون)، إخراج ندى جاهد. ويحكي الفيلم قصة أب كفيف البصر، لكنه يمتاز بهمة عالية ونظرة مشرقة وعزيمة قوية، يذكرنا بعميد الأدب العربي طه حسين وأبي العلاء المعري. والمخرجة ندى مصممة وسائط متعددة من الأردن ومقيمة في الإمارات. والفيلم ناطق بالعربية، ومدته 9 دقائق و34 ثانية.
كما قدم المخرج فهد الشيخ فيلمه (إم1ك0)، وتدور قصة الفيلم حول رحلة فضائية لاستكشاف المريخ مستوحاة من طموح مهندس البرمجيات البولندي ميكولاي زينليسكي الذي يقوم بجولات في الصحراء على الدراجة، تمهيداً للقيام برحلة محتملة إلى المريخ، بعد أن تأهل للمرحلة التالية في مشروع (مارس وان). مدة الفيلم 8 دقائق و10 ثوان. 
أما شعيب خطاب فقدم فيلماً صامتاً بعنوان (عومة)، وهو يصور حياة سمكة سردين صغيرة من لحظة اصطيادها حتى أصبحت جاهزة في الطبق. مدة فيلمه 8 دقائق و10 ثوانٍ. والمخرج علوي شريف قدم فيلماً بعنوان (جمعة وحكيم) وهو يروي قصة طفل بلا مأوى، وطفل آخر تاه في الأدغال. مدة الفيلم: 10 دقائق.
وقدمت المخرجة نادية دوري فلماً بعنوان (صاحبة اللكنة). مدة الفيلم 9 دقائق و54 ثانية.
والمخرجة فجر العلمي قدمت فيلم (على شفا شفرة). مدة الفيلم 10 دقائق.
تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الخرجين والمخرجات متعاونون مع استوديو الفيلم العربي، وهو مبادرة أطلقتها إيمج نيشن. لاحتضان صناع الأفلام الواعدين بالمنطقة.

أبوظبي
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