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التعليم والمعرفة

«حكماء المسلمين» ينظم ندوة ثقافية بمعرض «إسطنبول للكتاب العربي»

جانب من الندوة
18 أغسطس 2024 19:28

إسطنبول (وام)
نظم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، اليوم الأحد، ندوة ثقافية بعنوان: «دور مجلس حكماء المسلمين في تعزيز الحوار الإسلامي - الإسلامي».
قدم الندوة الدكتور سمير بودينار، مدير مركز الحكماء لبحوث السلام، وناقشت عدداً من المحاور منها سُبُل تعزيز التواصل والتفاهم بين مكونات الأمة الإسلامية، والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي في الوقت الحاضر.

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وفي مستهل الندوة، قال الدكتور سمير بودينار إنَّ العلماء والمؤسسات العلمية ركيزة أساسية في تحقيق وحدة الأمة وتعزيز تماسكها الاجتماعي، مستشهداً بأمثلة بارزة من التاريخ الإسلامي مثل مؤسسة الأزهر الشريف الذي يُعَدُّ منارة للعلم والفقه الإسلامي، موضحاً أن هذه المؤسسات كانت ولا تزال تمثل حصناً للحفاظ على القيم والهويَّة الثقافية الإسلامية التي تجمع الأمة.
وأضاف أن مجلس حكماء المسلمين إحدى المؤسسات الدولية التي تعمل منذ تأسيسها على تعزيز معاني الأخوة والوحدة بين المسلمين بمختلف مذاهبهم وانتماءاتهم، متجنباً كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفرقة أو التمييز، وقد تجلَّى هذا التوجه في جميع إصدارات المجلس التي حملت طابعاً توحيديّاً يسعى لترسيخ القيم المشتركة بين المسلمين، مستهدفاً تعزيز التفاهم والتقارب بينهم.

مجلس حكماء المسلمين
معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي
ندوة
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