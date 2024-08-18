اختتام ورشة الإخراج المسرحي في كلباء

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مساء السبت (17 أغسطس) في المركز الثقافي لمدينة كلباء ورشة الإخراج المسرحي، التي نظمتها دائرة الثقافة ضمن دورة عناصر العرض المسرحي، التي تنظم سنوياً لتأهيل وصقل إمكانات المشاركين في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنطلق فعاليات دورته الحادية عشرة في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل.

وفي حضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة، مدير المهرجان، جرت وقائع اليوم الأخير للورشة، التي أشرف عليها الفنان حسن رجب وشارك بها 35 متدرباً، واشتملت على محاضرات نظرية تعرف خلالها المتدربون على مبادئ ومدارس وأعلام الإخراج، إضافة إلى حصص عملية عدة غطت محاور مثل اختيار وتحليل النص، وإدارة الممثل فوق الخشبة، وصياغة فضاء العرض المسرحي عبر العناصر السمعية والبصرية المتعددة.

وقال حسن رجب إن برنامجه التدريبي ركز أيضاً على تمكين المشاركين من الخبرات والأدوات الأساسية لتكوين وصقل شخصية المخرج المسرحي بداية من الثقة في الذات، وحس القيادة، والقدرة على تشكيل وتسيير فريق وموارد العرض، داعياً المتدربين إلى استكمال ما تلقوه في الورشة بالمزيد من القراءات في مختلف الحقول المعرفية، وبالحرص على مشاهدة العروض المسرحية، مشيداً بالتزامهم وحرصهم على التعلم.

وقدم أحمد بورحيمة للمشرف حسن رجب شهادة تقديرية، كما قدم للمتدربين شهادات المشاركة.