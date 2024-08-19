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التعليم والمعرفة

قرية زايد التراثية في البحرين: العمل الإنساني جسر للتواصل بين الثقافات

اليوم العالمي للعمل الإنساني
19 أغسطس 2024 21:38

المنامة (وام)
أكدت الدكتورة هيام الصباح ممثلة قرية زايد التراثية في مملكة البحرين أن العمل الإنساني هو جسر للتواصل بين الثقافات المختلفة، ويسهم في بناء عالم أفضل.
وقالت الدكتورة الصباح، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني «أود أن أؤكد فخري واعتزازي بدورنا في قرية زايد التراثية في مملكة البحرين والتزامنا بتعزيز قيم التعاون والمشاركة الإنسانية من خلال مشاريعنا التي تدمج بين التراث العريق والابتكار».
وأضافت «عملنا في قرية زايد التراثية بمملكة البحرين يهدف إلى دعم وتقدير جميع أفراد المجتمع من خلال شراكات عالمية تعزز الإنسانية والتكافل».
وقالت ممثلة قرية زايد التراثية «أشكر كل من يسهم في تحقيق هذه الرؤية الإنسانية، وأتطلع إلى استمرار جهودنا في نشر القيم الإنسانية في كل أنحاء العالم».

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