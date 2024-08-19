محمد الحبسي: النشر الرقمي يساهم في إنتاج المعرفة

دبي (الاتحاد)

تشكل صناعة النشر حلقة وصل مهمة في عالم المعرفة، فمن خلالها توثق الأمم تاريخها وتراثها، وتوصل المجتمعات فكرها وعاداتها وتقاليدها وتبرز إبداعاتها، وفي دبي تشهد حركة النشر تطوراً لافتاً بفضل ما تمتلكه الإمارة من إمكانيات وبنية تحتية وتشريعية ورقمية متطورة، وبيئة إبداعية قادرة على احتضان الناشرين ورواد الأعمال والمبدعين وأهل الفكر والثقافة، ما يجسد رؤى الإمارة وطموحاتها بأن تكون مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وأكد محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، اهتمام الهيئة بدعم النشر الرقمي في دبي والنهوض بمكوناته الحيوية. وقال: «تسعى الهيئة من خلال مبادراتها إلى توفير الفرص التي تساهم في الارتقاء بمنظومة النشر، حيث تعقد سنوياً (ملتقى النشر الرقمي) الذي يندرج تحت مظلة (منصة تعبير)، بهدف إيجاد منبر للحوار البناء بين الخبراء والمختصين في مجال النشر الرقمي، عبر تنظيم مجموعة من الحلقات النقاشية الساعية إلى رفع مستوى الوعي بآلية النشر الإلكتروني الآمن وأدواته المتعددة، وتشجيع الكتّاب والأدباء الناشرين على تبني أساليب الرقمنة المتنوعة وتوظيفها للتعبير عن أفكارهم وآرائهم، وإنتاج المعرفة والأدب بأشكال حديثة قادرة على مواكبة متطلبات العصر، وتلبي تطلعات القرّاء وتمكنهم من الوصول إليه بسهولة».

تمكين أصحاب المواهب

وأكد الحبسي أن النشر الرقمي يمتاز بتكامله مع نظيره الورقي، لافتاً إلى أن أهميته تكمن في قدرته على تحسين طرق التدوين والتوثيق ومنح المعلومات عمراً افتراضياً أطول، وأضاف: «يساهم النشر الرقمي في توسيع نطاق إنتاج المعرفة والثقافة عبر تمكين أصحاب المواهب من دخول ميادين الكتابة والتأليف، وتسهيل وصول الجمهور إلى المحتوى المكتوب، والبحث عن المعلومة والحصول عليها بفضل تطور التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي وانتشار الأجهزة الذكية، ما يثري المكتبات الرقمية ويشجع القراءة بين أفراد المجتمع، لا سيما الأجيال الناشئة التي تفضل اكتساب المعرفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والمدونات التي تروج للكتب الصوتية وتقدم مراجعات نوعية لمختلف الإصدارات، وتعرضها بأساليب جذابة ومشوقة وعصرية»، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن النشر الرقمي أتاح أمام الناشر الإماراتي فرصة الاطلاع على التجارب العالمية في هذا القطاع، وحفّزه على دخول أسواق جديدة من خلال التوسع في حركة شراء وبيع حقوق النشر والترجمة، والارتقاء بها محلياً وإقليمياً ودولياً.