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55 عرضاً في احتفال مركز فنون نيويورك أبوظبي بموسمه العاشر

55 عرضاً في احتفال مركز فنون نيويورك أبوظبي بموسمه العاشر
20 أغسطس 2024 23:50

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، انطلاق فعاليات موسمه العاشر، مع جدول فعاليات تحت عنوان «النظر إلى الماضي والتطلع إلى المستقبل»، حيث يضم العديد من الفنانين المفضلين من المواسم السابقة بعروض جديدة، إلى جانب عروض حديثة رائدة.تشمل أبرز الفعاليات إطلاق عروض عالمية أولى تضم عرض ريم المنهالي وأحمد المدلوم «هامور لا يغادر المكتب»، بالإضافة إلى إطلاق عروض للمرة الأولى في الإمارات، تشمل الفنانة التركية جاي سو أكيول (مع الثنائي الموسيقي توت أرض)، فرقة سيما فانك الكوبية، والفرقة الكونغولية الفرنسية كوكوكو!، والفنان المصري الإلكترو شعبي أبو سهر، وفرقة العيطة مونامور المغربية ضمن مهرجان تماس الموسيقي. كما يضم الموسم فعاليات تعرض للمرة الأولى في الإمارات، ومنها عرض فرقة هيرفيه كوبي «الشمس التي لا تقهر»، ومسرحية «لعلّ وعسى» من تأليف وإخراج الكاتبة اللبنانية كريستيل خضر، عمل «بيتنا» من قبل عمر راجح وشركة مقامات. وتشمل قائمة الفنانين العائدين فرقة رقص تريشا براون وميسون زايد، وياهيل أونونو كامارا مع فرقته المعاصرة باليمايا بروجكت.

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تعزيز الإبداع وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن احتفالنا بالذكرى العاشرة لمركز الفنون يستذكر أمامنا عقداً من الشراكات المثمرة التي دفعتنا باستمرار لترسيخ مكانة المشهد الفني المحلي. كما يعكس التزامنا بتعزيز الإبداع والحوار الثقافي عند الفنانين والوسط الفني، حيث يجد العديد منهم في مركز الفنون بيئة مثالية لتطوير أعمالهم الفنية. وتعتبر تجاربهم الإيجابية دليلاً على جودة التواصل والمشاركة التي يجدونها هنا.
ولا يختلف الموسم القادم عن المواسم السابقة فيما يتعلق بعودة الفنانين المحليين والعالميين. ومع إطلاق مجموعة من العروض الجديدة المميزة، نتطلع إلى مواصلة التزامنا الراسخ، ونسعى إلى الاستمرار ببناء شراكات دائمة داخل المجتمع الفني وخارجه، مع تعزيز الابتكار والتنوع والتميز الفني». 

نيويورك أبوظبي
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