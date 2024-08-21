قصائد الذات والحنين في بيت الشعر بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء، أقام بيت الشعر بالشارقة أمسية شعرية، مساء الثلاثاء 20 أغسطس، شارك فيها ثلاثة شعراء: الشاعر د. يوسف حطيني من فلسطين، والشاعر محمد محبوبي من موريتانيا، والشاعر د. عبدالرزاق الدرباس من سوريا، بحضور الشاعر محمد عبد الله البريكي، مدير بيت الشعر. وبدأت الأمسية بتقديم الإعلامي محمد المنصوري، الذي أشاد بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجعله من إمارة الشارقة وجهة الأدباء، وبوصلة الشعراء. وافتتح القراءات الشاعر الدكتور يوسف حطيني، الذي قرأ أولاً قصيدة عن العيون، ثم نصاً ذاتياً لأبيه وأمه ووطنه.

وقرأ الشاعر محمد محبوبي عدداً من قصائده، التي اتسمت بالعمق والتحليق في أخيلة بعيدة.

واختتم القراءات الشاعر الدكتور عبدالرزاق الدرباس، الذي أطلق جياده في سباقٍ مع الحنين، متنقّلاً بحروفه بين الأمكنة التي تغص بالذكريات. وفي ختام الأمسية كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء ومقدم الأمسية.