«دبي للثقافة» و«دبي للجودة»: شراكة استراتيجية لترسيخ ثقافة التميز

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومجموعة دبي للجودة مذكرة شراكة استراتيجية، بهدف توطيد جسور التعاون وتسهيل تبادل الخبرات وتعزيز مساعي الطرفين نحو الارتقاء بخدماتهما، وإيجاد منصة مبتكرة لجمع صناع القرار وخبراء الجودة والتميز على الصعيد المحلي والعالمي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في العديد من المجالات الداعمة للجودة والتميز، وتمكين المرأة، والابتكار، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة وتطلعاتها الهادفة نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في القطاع الثقافي والفني، مما ينعكس إيجاباً على المشهد الإبداعي المحلي، كما تدعم الشراكة رسالة ورؤية مجموعة دبي للجودة الرامية إلى ترسيخ مفاهيم وممارسات الجودة والتميز المؤسسي، وثقافة الابتكار في الدولة.

وتعكس الشراكة الإستراتيجية مدى حرص «دبي للثقافة» ومجموعة دبي للجودة على تعزيز جهودهما في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ونشر وتعزيز ثقافة الجودة ورفع مستوى الوعي بأهميتها في المجتمع، كما تتيح الشراكة للهيئة رعاية الجوائز الدولية والمحلية التي تنظمها مجموعة دبي للجودة، إلى جانب الحصول على الخدمات الاستشارية، ومشاركة موظفي الهيئة في برامج الورش التوعوية التي تنظمها المجموعة في مجالات إدارة المخاطر المؤسسية، والمتسوق السري، والإدارة المنهجية - لين سيجما، واستمرارية الأعمال، وكذلك الاستفادة من خدمات المقارنات المعيارية بين شركاء مجموعة دبي للجودة من القطاعين الحكومي والخاص، واستخدامها كأدوات لتحفيز الموظفين على رفع مستوى الأداء المهني والتنافسي من خلال المشاركة في جوائز وفعاليات المجموعة.

منهجيات مبتكرة

وتم توقيع الشراكة الإستراتيجية بحضور كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة دبي للجودة، ومنصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» وراشد عارف الشيخ مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «دبي للثقافة»، والدكتور لؤي محمود حلس، مدير قسم التميز المؤسسي في «دبي للثقافة»، وسميرة محمد شالوه، مدير عام مجموعة دبي للجودة.

وقالت هالة بدري: «تتبنى الهيئة أنظمة إدارة الجودة الشاملة، ومنهجيات عمل مبتكرة تساهم في تطوير آليات عملها، وتحقيق التميز المؤسسي المستدام في مختلف الأنظمة الإدارية، ودعم كفاءة وفاعلية العمليات الإدارية والفنية، ما يتناغم مع رؤى دبي وتطلعاتها المستقبلية»

إضافة نوعية

عبر الدكتور هزاع خلفان النعيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، عن رؤيته للشراكة، قائلاً: «نحن سعداء بتوقيع شراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، حيث تُعد إضافة نوعية جديدة إلى مبادرات المجموعة، في قطاع الثقافة، ونتاج مسيرتنا نحو ترسيخ مفاهيم وممارسات الجودة والتميز المؤسسي، وثقافة الابتكار في الدولة، ونحن حريصون على الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة للوصول إلى الريادة وترسيخ مكانة الإمارات التنافسية كمركز عالمي للابتكار والجودة، من خلال عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تُعد ركيزة أساسية لتعزيز رؤيتنا ومهمتنا القائمة على أساس الجودة والتميز المؤسسي في قطاع الأعمال محلياً ودولياً، ورفع مستوى خدماتنا للأفضل، وجذب المزيد من المنظمات البارزة في قطاع الأعمال».