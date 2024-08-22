مركز جمعة الماجد يقدم دورة في ترميم الوثائق

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم أمس الأول الأربعاء، دورة تدريبية في حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق، والتي انطلقت في 19 أغسطس، واستمرت ثلاثة أيام. أشرف على الدورة د. بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بالمركز، وشارك فيها عدد من موظفي إدارة التراث العمراني ومركز الوثائق التاريخية التابع إلى بلدية دبي. يهدف المركز من إقامة هذه الدورة إلى تعزيز التعاون المشترك بينه وبين إدارة التراث العمراني التابعة لبلدية دبي، وذلك من خلال تدريب عدد من موظفي الإدارة على عمليات حفظ ومعالجة وترميم الوثائق والمخطوطات. تناولت الدورة، التي قدمها الدكتور بسام داغستاني، جانباً نظرياً وعملياً. أما في الجانب النظري، فتناولت خطط الحفظ الوقائية التي تختص بحماية كل الأوعية الورقية من الآفات والإصابات المحتملة، بالإضاقة إلى خطط الحفظ العلاجية التي تختص بالإصابات الموجودة داخل هذة الأوعية الورقية، سواءً كانت بيولوجية أو كيميائية أو طبيعية. وأما الجانب العملي فقد ركز على شرح عمليات الترميم اليدوي، وتصنيع علب الحفظ.

وفي ختام الدورة التدريبية، أشاد المشاركون بالمادة العلمية التي قُدِّمت خلال الدورة، ومن بينهم عبد العزيز صالح الشحي، رئيس مركز الوثائق التاريخية التابع لبلدية دبي، الذي قال: «تُعتبر دورة الترميم من الدورات المهمة التي تُعنى بحفظ وصيانة المخطوطات والوثائق».