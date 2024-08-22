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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تختتم «مختبر ابتكار الخدمات»

«دبي للثقافة» تختتم «مختبر ابتكار الخدمات»
23 أغسطس 2024 01:52

دبي (الاتحاد)

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اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»  فعاليات «مختبر ابتكار الخدمات»، الذي عقدته في متحف الاتحاد، بهدف مناقشة مجموعة من الخطط والأفكار النوعية المتعلقة بابتكار خدمات جديدة للفنانين في دبي، وهو ما يتماشى مع التزامات الهيئة ومسؤولياتها الهادفة إلى إيجاد منصات مبتكرة قادرة على رفع مستوى رضا المتعاملين من المبدعين وأصحاب المواهب.
وشارك في نقاشات وجلسات المختبر، الذي حمل عنوان «خدمة تسجيل الفنانين»، عدد من موظفي «دبي للثقافة»، استعرضوا خلالها العديد من المحاور والأفكار الهادفة إلى تطوير وزيادة فاعلية الخدمات بهدف إسعاد المتعاملين من الفنانين والمسرحيين والمدربين، وتلبية توقعاتهم، بما ينسجم مع سياسة «خدمات 360» الرامية إلى تحسين خدمات حكومة دبي، والارتقاء بها نحو مستويات عالية.
واعتمدت آلية مختبرات الابتكار على استخدام أساليب جديدة في تحليل الأفكار المطروحة، وكيفية تطويرها وتنفيذها على أرض الواقع، وقدم المشاركون في المختبر مجموعة توصيات، من أبرزها تأسيس «منصة المبدعين الرقمية» بهدف توفير مظلة تجمع الفنانين والمسرحيين والمدربين كافة ضمن قاعدة بيانات شاملة تغطي الفئات والمجالات الإبداعية كافة، وتسهم في تنمية مهارات أصحاب المواهب، ورفع مستوى كفاءاتهم ومعارفهم، من خلال سلسلة ورش العمل التفاعلية والأنشطة التدريبية التي تنظمها «دبي للثقافة»، تمهيداً لدمجهم في منظومة العمل الثقافي في دبي.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
دبي للثقافة
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