مركز سالم بن حم الثقافي يختتم برنامج «نجوم العطاء»

العين (الاتحاد)

قدم مركز سالم بن حم الثقافي البرنامج الصيفي نجوم العطاء الصغار تحت شعار (صيفنا تطوع وانتماء)، استهدف البرنامج استثمار وقت الإجازة الصيفية لدى الطلاب في تنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجموعة متنوعة من المجالات الثقافية والمعرفية والفنية والبيئية تفعيلاً لأنشطة عام الاستدامة.

أوضح الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، أن البرنامج أنطلق من رؤية قيادتنا الرشيدة لرفع شأن دولتنا وتنميتها وذلك عن طريق الأجيال القادمة والاستثمار في أبناء الوطن، وبناء قدراتهم، وتوسيع مداركهم، واطلاعهم على أحدث ما هو جديد في مجالات المعرفة المختلفة، وتعزيز هويتهم النابعة من ثقافتنا الوطنية، ليكونوا قادرين على بناء مستقبل دولة الإمارات.

وأشار بن حم أن الأنشطة الصيفية تعد مكاناً خصباً لاكتشاف الموهوبين والمبتكرين من الأطفال واليافعين، الذين يشكلون اللبنة الأساسية في بناء مجتمعنا وتطوره، فهي فرصة ذهبية لتنمية قدرات الطفل وزيادة المعرفة لديه ومساعدة الأجيال القادمة على ربط العلوم والتقنيات المختلفة بشكل مشوق وجذاب في أذهانهم.

رعاية المواهب

قال الدكتور بخيت سالم العامري، إن البرنامج الصيفي لمركز سالم بن حم الثقافي تضمن 30 ورشة عمل متنوعة قام بتقديمها مجموعة من الطلاب الموهوبين، انطلاقاً من رؤية المركز في رعاية المواهب في البيئة المحلية، أقيم البرنامج على مدار أربعة أسابيع وتناولت ورش كل أسبوع مجالاً محدداً، تناول الأسبوع الأول مجال الاستدامة البيئية وعرضت موضوعات عن التوازن البيئي وإعادة التدوير بينما تناول الأسبوع الثاني مجال الفن والإبداع من خلال موضوعات الرسم بالقلم الرصاص والتنقيط ورسم الأشكال الهندسية، وتناول الأسبوع الثالث مجال الثقافة والمعرفة من خلال موضوعات متنوعة، منها أساسيات الحساب الذهني وشغف القراءة، اختتم البرنامج بمجال التصميم والابتكار وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي.

شهدت ورش العمل المقدمة على مدار شهر يوليو 2024 إقبال مجموعة متنوعة من الفئات المستهدفة، وأعربوا عن استفادتهم من أنشطة البرنامج والتي عقدت عن بُعد من خلال برنامج الزووم، مما سهل عليهم الحضور والاستفادة من الفعاليات والأنشطة.