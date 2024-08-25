الإثنين 26 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تناقش تقنيات الذكاء الاصطناعي

مكتبة محمد بن راشد تناقش تقنيات الذكاء الاصطناعي
26 أغسطس 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم

سلّط فريق من مكتبة محمد بن راشد، الضوء على التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على خدمات المكتبات وعملياتها، وذلك في محاضرةً افتراضية بعنوان «تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكتبة محمد بن راشد في دولة الإمارات العربية المتحدة»، ضمن سلسلة «حوارات فكرية»، التي ينظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات».
وقدم الجلسة الحوارية، التي أدارتها إيمان إبراهيم عبدالقادر، اختصاصية مكتبة وأرشيف في مركز «دراسات»، ضباط المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، منى توفيق كليب، وعالية أحمد الحبسي، ومريم جمعة.
وناقشت الجلسة، الاهتمام المُتزايد بكيفية تعزيز التقدم التكنولوجي للوصول إلى المعلومات وموارد التعلم داخل المكتبات، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار المكتبة، ودور الابتكارات في تحسين تجارب المُستخدم وتبسيط العمليات وتسهيل استرجاع المعلومات بكفاءةٍ أكبر. وتطرقت النقاشات إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المُختلفة مثل الفهرسة الآلية، والتحليلات التنبئية لتفضيلات المُستخدم، وأدوات المُساعدة الافتراضية، والتي تعكس التزام مكتبة محمد بن راشد بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية.
ويعكس هذا التعاون بين مكتبة محمد بن راشد ومركز «دراسات»، أهمية تبادل المعرفة في مجال علوم المعلومات، كما يضع معياراً لنقاشاتٍ أخرى مُستقبلية حول دور الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية والثقافية.

مكتبة محمد بن راشد
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
البحرين
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
علوم الدار
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
اليوم 08:50
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
اليوم 11:16
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
اليوم 11:08
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
الرياضة
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©