مكتبة محمد بن راشد تناقش تقنيات الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

سلّط فريق من مكتبة محمد بن راشد، الضوء على التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على خدمات المكتبات وعملياتها، وذلك في محاضرةً افتراضية بعنوان «تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكتبة محمد بن راشد في دولة الإمارات العربية المتحدة»، ضمن سلسلة «حوارات فكرية»، التي ينظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات».

وقدم الجلسة الحوارية، التي أدارتها إيمان إبراهيم عبدالقادر، اختصاصية مكتبة وأرشيف في مركز «دراسات»، ضباط المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، منى توفيق كليب، وعالية أحمد الحبسي، ومريم جمعة.

وناقشت الجلسة، الاهتمام المُتزايد بكيفية تعزيز التقدم التكنولوجي للوصول إلى المعلومات وموارد التعلم داخل المكتبات، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار المكتبة، ودور الابتكارات في تحسين تجارب المُستخدم وتبسيط العمليات وتسهيل استرجاع المعلومات بكفاءةٍ أكبر. وتطرقت النقاشات إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المُختلفة مثل الفهرسة الآلية، والتحليلات التنبئية لتفضيلات المُستخدم، وأدوات المُساعدة الافتراضية، والتي تعكس التزام مكتبة محمد بن راشد بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية.

ويعكس هذا التعاون بين مكتبة محمد بن راشد ومركز «دراسات»، أهمية تبادل المعرفة في مجال علوم المعلومات، كما يضع معياراً لنقاشاتٍ أخرى مُستقبلية حول دور الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية والثقافية.