الإثنين 26 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

منصة «عالمنا الرقمي» تنشر ثقافة الابتكار

منصة «عالمنا الرقمي» تنشر ثقافة الابتكار
26 أغسطس 2024 01:00

خولة علي (دبي) 
سعت الطالبة زينة أيمن في الصف التاسع، إلى بلورة شغفها بعالم الذكاء الاصطناعي والبرمجة منذ الصغر، وطورت مهاراتها، بإنشاء منصة رقمية بعنوان «عالمنا الرقمي»، حققت المركز الأول على مستوى الوطن العربي، وتهدف إلى نشر ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع وعرض البرامج الرقمية المستخدمة في الابتكار التكنولوجي. وهي عضو في سفراء الحياة الرقمية الآمنة وسجايا الشارقة. 

أخبار ذات صلة
مستقبل التعليم والذكاء الاصطناعي.. ثورة في المناهج ووفرة بالنتائج
مكتبة محمد بن راشد تناقش تقنيات الذكاء الاصطناعي

تحتوي منصة عالمنا الرقمي على مكتبة رقمية للبرامج التكنولوجية، ودورات تدريبية حول كيفية استخدام البرامج الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعداد القصص الرقمية وصناعة محتوى رقمي هادف. وتتضمن قصصاً رقمية مبرمجة بطريقة إبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودورات تدريبية حول كيفية إعداد بوسترات رقمية بطريقة إبداعية مصممة بأسلوب مبتكر، كما تقدم دورات تدريبية في مجال البرمجة، حيث يُعد الذكاء الاصطناعي أساس كل ابتكار للبحث عن الأفكار وتطويرها. 
وسعت زينة إلى تقديم محتوى رقمي تثقيفي وتوعوي، وتقول: بعد زيارتي لـ COP28 في «إكسبو دبي» حيث اطلعت على التكنولوجيا الحديثة الموجودة وطرق الحفاظ على البيئة وحماية مواردها، فكرت في الالتحاق في سجايا الشارقة ضمن برنامج تصميم وبرمجة التطبيقات على الهاتف، وصممت تطبيق Sustainify، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية لتحقيق استدامة الموارد للأجيال، مثل المياه النظيفة والهواء النقي والتربة الخصبة. وقدمت زينة محتوى التطبيق بطريقة مسلية وترفيهية وتعليمية، من خلال لعبة تدريبية ومقاطع مرئية ومواقع إلكترونية تحث على إعادة تدوير المواد وكيفية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء. 
من الإنجازات التي حققتها زينة على مستوى الوطن العربي: المركز الأول في مسابقة تصميم تطبيق على الهاتف، المركز الأول في مشروع منصة عالمنا الرقمي، المركز الثاني في جائزة «مبتكرون»، المركز الثاني في جائزة فوانيس الموهبة، المركز الثاني في مسابقة المبدع الرقمي فئة أفضل ابتكار في دولة الإمارات، المركز الأول في مسابقة صمم تطبيق على الهاتف.

الثقافة
الابتكار
الذكاء الاصطناعي
البرمجة
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
علوم الدار
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
اليوم 08:50
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
اليوم 11:16
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
اليوم 11:08
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
الرياضة
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©