منصة «عالمنا الرقمي» تنشر ثقافة الابتكار

خولة علي (دبي)

سعت الطالبة زينة أيمن في الصف التاسع، إلى بلورة شغفها بعالم الذكاء الاصطناعي والبرمجة منذ الصغر، وطورت مهاراتها، بإنشاء منصة رقمية بعنوان «عالمنا الرقمي»، حققت المركز الأول على مستوى الوطن العربي، وتهدف إلى نشر ثقافة الابتكار بين أفراد المجتمع وعرض البرامج الرقمية المستخدمة في الابتكار التكنولوجي. وهي عضو في سفراء الحياة الرقمية الآمنة وسجايا الشارقة.

تحتوي منصة عالمنا الرقمي على مكتبة رقمية للبرامج التكنولوجية، ودورات تدريبية حول كيفية استخدام البرامج الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعداد القصص الرقمية وصناعة محتوى رقمي هادف. وتتضمن قصصاً رقمية مبرمجة بطريقة إبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودورات تدريبية حول كيفية إعداد بوسترات رقمية بطريقة إبداعية مصممة بأسلوب مبتكر، كما تقدم دورات تدريبية في مجال البرمجة، حيث يُعد الذكاء الاصطناعي أساس كل ابتكار للبحث عن الأفكار وتطويرها.

وسعت زينة إلى تقديم محتوى رقمي تثقيفي وتوعوي، وتقول: بعد زيارتي لـ COP28 في «إكسبو دبي» حيث اطلعت على التكنولوجيا الحديثة الموجودة وطرق الحفاظ على البيئة وحماية مواردها، فكرت في الالتحاق في سجايا الشارقة ضمن برنامج تصميم وبرمجة التطبيقات على الهاتف، وصممت تطبيق Sustainify، لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية لتحقيق استدامة الموارد للأجيال، مثل المياه النظيفة والهواء النقي والتربة الخصبة. وقدمت زينة محتوى التطبيق بطريقة مسلية وترفيهية وتعليمية، من خلال لعبة تدريبية ومقاطع مرئية ومواقع إلكترونية تحث على إعادة تدوير المواد وكيفية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

من الإنجازات التي حققتها زينة على مستوى الوطن العربي: المركز الأول في مسابقة تصميم تطبيق على الهاتف، المركز الأول في مشروع منصة عالمنا الرقمي، المركز الثاني في جائزة «مبتكرون»، المركز الثاني في جائزة فوانيس الموهبة، المركز الثاني في مسابقة المبدع الرقمي فئة أفضل ابتكار في دولة الإمارات، المركز الأول في مسابقة صمم تطبيق على الهاتف.