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التعليم والمعرفة

"دبي للثقافة" تنظم فعاليات مبتكرة عبر مبادرة "مدارس الحياة"

"دبي للثقافة" تنظم 20 فعالية مبتكرة عبر مبادرة "مدارس الحياة"
26 أغسطس 2024 14:47

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" 20 ورشة عمل وجلسة تفاعلية عبر مبادرة "مدارس الحياة" خلال سبتمبر المقبل التي تستضيفها مكتبات دبي العامة تحت شعار "وتبدأ الرحلة من جديد".

تشهد مبادرة "مدارس الحياة" التي تعود بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2024-2025 استحداث مجموعة جديدة من الأندية المبتكرة، وورش العمل والجلسات التفاعلية التي تركز على تطوير المهارات الحياتية والإبداعية لفئات المجتمع التي تضم "التنمية الأسرية" و"الصحة والتغذية"، و"القصص المصورة" و"المهن" إلى جانب أندية "السينما" و"الفن" و"الكتاب" و"الشطرنج"، وتدريبهم على فنون التواصل الفعال وإدارة الوقت وآداب السلوك وتعزيز الثقة بالنفس.

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تستضيف الفعاليات مكتبة الصفا للفنون والتصميم ومكتبة الراشدية العامة ومكتبة هور العنز العامة و"نادي التنمية الأسرية" ومكتبة حتا العامة.

المصدر: وام
مدارس الحياة
طلاب
طلاب المدارس
دبي للثقافة
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