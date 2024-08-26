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التعليم والمعرفة

«دبي الدولي للكتابة» يطلق ورشة «كتابة الرواية» في الأردن

جانب من فعاليات ورشة «كتابة الرواية» في الأردن
26 أغسطس 2024 21:30

دبي (وام)
أعلن برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن إطلاق أولى ورش «كتابة الرواية» في المملكة الأردنية الهاشمية والتي ستتواصل لمدة أربعة أشهر. وتعد هذه الورشة أولى الورش التي تعنى بشؤون الأدب والكتابة العربية التي ينظمها برنامج دبي الدولي للكتابة في الأردن.
تهدف إلى تزويد الشباب الموهوب بالمهارات الأدبية، وتعليمهم أُسس الكتابة الروائية والكتابة الإبداعية باستخدام أحدث وأفضل الأساليب المعاصرة، ورفدهم بتدريب عملي وإرشادات متواصلة تصقل خبرات المشاركين وتؤهلهم للخروج بأعمال روائية متميزة.
إثراء المعرفة 
من جانبه، أعرب جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن سروره بأن تسهم المؤسسة في إثراء الحراك المعرفي والأدبي لدى شرائح المجتمع الأردني، ولاسيما فئاته الشابة من خلال ورشة «كتابة الراوية» التي تستهدف المواهب الأدبية والروائية الشبابية وتسعى لتنمية مهاراتهم الكتابية. وتأتي هذه الورشة استمراراً للورش التي نظمها برنامج دبي الدولي للكتابة في عدد من المدن والعواصم العربية وتأكيداً على حرص المؤسَّسة على توسيع قنوات الدعم والتمكين للشباب في مختلف أنحاء الوطن العربي.
دعم المواهب 
يأتي تنظيم الورشة، التي تعقد في مقر مؤسسة عبد الحميد شومان في العاصمة عمّان، تحت إشراف الدكتورة شهلا العجيلي الكاتبة والأكاديمية المتخصصة في الأدب العربي، انسجاماً مع رؤية البرنامج المتمثلة في إغناء الحركة الأدبية والمعرفية لدى الأوساط العربية ودعم المواهب الشابة في مجال الكتابة الروائية حيث تتضمن تقديم تعليم نوعي ونصائح عملية مهمة للكتاب الناشئين بإشراف الدكتورة شهلا العجيلي صاحبة الخبرة الطويلة في حقل الرواية العربية ما يسهم في تطوير قدراتهم الإبداعية ومدهم بالزاد المعرفي وأدوات الكتابة التي تعدهم لإنتاج أعمال روائية قادرة على المنافسة على المستوى العربي والعالمي.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج دبي الدولي للكتابة ينظم ورش الترجمة وقصص الأطفال والقصص القصيرة إلى جانب ورش الرواية والنقد الأدبي والترجمات بأنواعها حيث يهدف إلى دعم الكتاب والمبدعين من الناشئة والشباب في العالم العربي وتنمية حب القراءة والكتب لديهم وتعزيز دور الأدب وأهميته في المجتمع.

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