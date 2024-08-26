«مدارس الحياة».. بيئة إبداعية تحفز على تبادل المعرفة

دبي (الاتحاد)

بتشكيلة متنوعة من الورش التعليمية والأنشطة التفاعلية، تعود «مدارس الحياة» في سبتمبر المقبل إلى مكتبات دبي العامة تحت شعار «وتبدأ الرحلة من جديد»، وتهدف هذه المبادرة التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إلى تهيئة بيئة إبداعية تسهم في تحفيز أفراد المجتمع على تبادل الأفكار والمعرفة، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من صقل مواهبهم.

وستشهد «مدارس الحياة» التي تعود بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2024-2025، استحداث مجموعة جديدة من الأندية المبتكرة، التي تضم «التنمية الأسرية» و«الصحة والتغذية»، و«القصص المصورة» و«المهن» إلى جانب أندية «السينما» و«الفن» و«الكتاب» و«الشطرنج»، وستقدم من خلالها أكثر من 20 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تركز على تطوير المهارات الحياتية والإبداعية لكافة فئات المجتمع.

وسيكون رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع ورشة «تحديد الأهداف وإدارة الوقت» التي تقدمها نورا العباسي، والتي ستطل أيضاً عبر ورشة «فن التأثير الفعال والتواصل مع الأبناء»، فيما يستعرض محمد حاجي مالك أمام رواد مكتبة الراشدية العامة أهمية الدراما المسرحية ودورها في تعزيز الثقة بالنفس، بينما تشرف فاطمة العامري على ورشة «الكلمات ذات الخيوط السوداء» التي تستضيفها مكتبة هور العنز العامة، وخلالها ستحفز الأطفال على تجنب التنمر اللفظي وتصميم رسائل محبة باستخدام خيوط التطريز.

وضمن أنشطة «نادي الفن» سيتولى خبراء استوديو «ميداف» الإبداعي تقديم تشكيلة من ورش العمل الفنية، كما سيكشف مجدي كفراوي خلال ورشتي «الألوان الأساسية: اكتشفها، امزجها، وأبدع» و«تقنيات وتطبيقات: الرسم بقلم الرصاص» عن أسرار الألوان وجوهرها واستخداماتها.

ويتضمن «نادي الصحة والتغذية» سلسلة من ورش العمل التي ستقدمها كل من ندى مراد، والدكتورة ثريا التميمي، والدكتورة رونزا غازي في مكتبتيْ الصفا للفنون والتصميم وأم سقيم العامة، فيما يقدم «نادي التنمية الأسرية» باقة من الأنشطة الممتعة التي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وستشمل أنشطة النادي أيضاً عقد ورشة «فن ترتيب وتزيين الموائد» التي تشرح فيها نور خوري لزوار مكتبة حتا العامة أساليب تزيين الموائد، وسيتعرفون على فنون الإتيكيت العربي في المجلس من خلال ورشة «آداب المجالس» التي تشرف عليها منى العمودي.

في المقابل، ستشهد مكتبة المنخول العامة فعاليات «نادي السينما» التي يشرف عليها توما بيطار الذي سيقوم بتدريب المشاركين على أساليب إنشاء محتوى مصور جذاب، كما سيتعرفون عبر ورشة «مدخل إلى تحرير الفيديو» على أدوات وتقنيات تحرير الفيديوهات، وستتولى داليا أبو العطا الإشراف على جلسة «مناقشة كتاب» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وتشمل فعاليات «نادي القصص القصيرة» مجموعة ورش تفاعلية تشرف عليها الفنانة أسماء الرميثي.