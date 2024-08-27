هالة بدري: دعم القيادة الحكيمة فتح أمام المرأة آفاق الإبداع

دبي (الاتحاد) أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل تكريماً وتقديراً لمساهمات المرأة في مختلف المجالات والميادين، لافتة إلى أن المرأة نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات النوعية، وحظيت بدعم القيادة الحكيمة ما فتح أمامها آفاق الإبداع ومكنها من المساهمة في مسيرة البناء والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت: «المرأة سند الوطن ورفيقة النجاحات، هي المعطاء لوطنها ومجتمعها وأسرتها وعملها، والأم التي تبني أسرة متماسكة وتربيها على قيمنا وأصالتنا، هي من التزمت بأداء رسالتها المجتمعية ومن شاركت بطموحاتها وأحلامها في رسم ملامح المستقبل، وهي من رسّخت الهوية الوطنية في نفوس أبنائها، مجسدةً بذلك ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عنها بأنها (روح المكان ومكان الروح). وأشارت بدري إلى أن شعار «نتشارك للغد» يتوافق مع دور المرأة الإماراتية كشريك فاعل في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية المختلفة.

