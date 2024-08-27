عائشة ديماس: نفتخر بالنساء اللواتي يثرين العمل الثقافي

الشارقة (الاتحاد)

هنأت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، جميع النساء الإماراتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مشيدة بدورهن المتميز وإنجازاتهن البارزة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدة أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مثالاً ونموذجاً حياً على القدرة والإبداع والابتكار، مشددة على أهمية مواصلة دعم المرأة وإبراز إنجازاتها، لتكون حافزاً على المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية، التي تعتبر فيها ركيزة أساسية باعتبارها صانعة الأجيال.

وأضافت أن المرأة الإماراتية في إمارة الشارقة حظيت على الدوام بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم ومساندة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث قاد هذا الدعم إلى إبراز القدرات الكامنة للمرأة في مختلف المجالات، مستشهدة بالدور المحوري الذي قامت به الموظفات في هيئة الشارقة للمتاحف، بتحويل المتاحف إلى مراكز نابضة بالحياة للثقافة والتعليم من خلال ما أظهرنه من تفانٍ استثنائيّ في عملهن، محققات إنجازات ملموسة تعزز مكانة الشارقة كمركز ثقافي عالمي وحصدن عبر ذلك العديد من الجوائز.

وأكدت ديماس أن الهيئة تسعى دوماً إلى تمكين الموظفات عبر توفير فرص التدريب والتطوير المهني، مما يسهم في تعزيز مهاراتهن ودعم تطورهن المهني، معربة في الوقت ذاته عن فخرها بالنساء اللواتي يثرين مجال العمل الثقافي، ويسهمن في الحفاظ على التراث الوطني، مؤكدة أنهن عماد النجاح وأساس التطوير المستدام في المستقبل، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في رؤية فريق ناجح ومتميز، ورؤية الآخرين ينجحون ويتألقون في أعمالهم. كما شددت على أهمية إعادة الدعم الذي تلقته السيدات إلى دولة الإمارات والمجتمع الذي ساندهن، ليواصلن بذلك مسيرة ناجحة، ويُمهدن الطريق للأجيال القادمة وللعالم بأسره.