هدى الخميس: المرأة تلعب دوراً محورياً في استدامة نهضة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إن يوم المرأة الإماراتية، الذي يحلُّ علينا في الثامن والعشرين من أغسطس من كلِّ عام، يجدّد فينا العزم على العطاء، والتفاني في بناء المهارات والقدرات التي تؤهل المرأة الإماراتية كي تحتل الصدارة الإقليمية والعالمية في معايير القيادة والريادة، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، حفظها الله، مستلهمين رؤية سموّها «في تمكين المرأة وإعدادها لتكون شريكةً للرجل في بناء المجتمعات، زوجةً ناجحةً، وأماً فاضلةً، وربة أسرة متمكنة، وعنصراً فاعلاً في المجتمع، وفي خدمة وطنها». وأضافت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «في ظلِّ قيادتنا الرشيدة، وعلى مدى خمسة عقود من الزمن، تنعم المرأة الإماراتية بالكثير من الامتيازات التي مكّنتها من أن تلعب دوراً محورياً في استدامة نهضة الوطن ونمائه، وصولاً إلى السياسة الوطنية التي أقرّتها الدولة للأعوام 2023 – 2031، لتمكين المرأة ومشاركتها السياسية والوطنية والمجتمعية في كل المجالات، حتى باتت المرأة رائدةً للأعمال والصناعات كنموذج مميز ومُشرّف يحظى بالمكانة المرموقة في القطاعات كافة، وعنصراً فاعلاً في المجتمع يعكس ريادة الدولة في مؤشرات التنمية البشرية والتنافسية العالمية، حتى باتت الإمارات الدولة الأولى عربياً في المساواة بين الجنسين».

دور استثنائي

وأكدت هدى إبراهيم الخميس: «في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بات للمرأة الإماراتية الدور الأول في نهضة هذا القطاع المهم، بما يمثله من مصدر إضافي للدخل الوطني غير النفطي، وما يوفّره من فرص ابتكارية لجيل جديد من المبدعين والمبدعات الإماراتيات، حيث شهدنا بروز المرأة في العديد من المجالات الإبداعية، محققةً المراكز الأولى عربياً وعالمياً، في الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والباليه وفنون الأداء الأخرى، عازفةً ومغنّية أوبرا ومؤدية باليه، كما في المسرح وصناعة الأفلام، مخرجةً ومنتجةً وممثلةً ومصمّمة، وفي الفنون التشكيلية عبر منجز يزيد عمره على الخمسين عاماً من التطور والازدهار، ناقدةً وفنانةً وباحثةً، وفي فنون القول من شعر ونثر، كاتبةً وشاعرةً وروائية. إنها المرأة الإماراتية، أيقونة العطاء ومصدر الاعتزاز، صانعة أمجاد الوطن، وإنه يومها العظيم الذي نحتفل فيه بشراكتها الملهمة، ونحتفي بدورها الاستثنائي في بناء حاضرنا المشرق واستشراف مستقبلنا الزاهر».