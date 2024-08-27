وزارة الثقافة و«الإمارات للمكتبات» تبحثان تعزيز التعاون في تطوير المكتبات

الشارقة (وام)

بحث مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، ووفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات برئاسة فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، سبل التعاون المشترك في تطوير المكتبات، وتعزيز دورها في دعم المعرفة والمجتمع الثقافي في دولة الإمارات.

وناقش اللقاء، الذي جرى أمس الأول في مقر الوزارة، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير المكتبات العامة والمتخصصة في الدولة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للمكتبات وتطوير خدماتها الرقمية.

وتم استعراض الدور المتنامي للمكتبات في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية، خاصة في ظل الثورة الرقمية التي تتطلب تطوير المكتبات لتصبح مراكز تقنية حديثة تدعم الابتكار والبحث العلمي. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الثقافية والعلمية على مستوى الدولة، لتفعيل برامج ومبادرات تعزز من التنمية المعرفية والثقافية، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية الثقافية، ودعم الابتكار في قطاع المكتبات، وتوفير مصادر علمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي.

وأعرب فهد المعمري عن تقديره الكبير لدور وزارة الثقافة في دعم المكتبات وتعزيز الثقافة في المجتمع، لافتاً إلى أن اللقاء يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الجمعية والوزارة، من أجل الارتقاء بمستوى خدمات المكتبات في الدولة، ونتطلع إلى تنفيذ مشروعات مشتركة، تسهم في دعم المعرفة وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، مؤكداً أهمية تحديث المكتبات العامة، لتواكب التغيرات والتطورات العالمية في مجال المعلومات والبحث.