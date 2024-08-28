مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإنجازات وإسهامات المرأة الإماراتية

دبي (الاتحاد)

احتفت مكتبة محمد بن راشد بيوم المرأة الإماراتية، من خلال تنظيم حفل موسيقي ومعرض خاص في «الخور غاليري»، يسلّط الضوء على إسهامات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات الثقافية والفنية، ودورها في تحفيز شغف القراءة والمعرفة بين الأجيال الجديدة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إن دور المرأة الإماراتية على مدار السنوات الماضية تجاوز التوقعات في مختلف المجالات والقطاعات، حيث أسهمت في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الإقليمية والعالمية بفضل إسهاماتها المتميزة في مجالات التعليم، والعلوم، والفنون، والاقتصاد، والفضاء، لتقود نهضة تنموية وثقافية على جميع الصعد»، مضيفاً: «أن المرأة الإماراتية قائدة ومبتكرة قادرة على رسم مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

وتابع: «نسعى جاهدين في مكتبة محمد بن راشد لدعم مسيرتها، من خلال توفير البيئة التي تعزز إبداعها وتمنحها الفرص للمساهمة في بناء مجتمع قائم على المعرفة والتطور»، مؤكداً حرص المكتبة على دعم إنجازات المرأة الإماراتية من خلال معارض وفعاليات تسهم في إبراز مساهماتها ودورها المستمر في تشكيل مستقبل دولة الإمارات.

استمتع زوّار مكتبة محمد بن راشد بعزف موسيقي استثنائي قدمته فرقة «أنغام الإمارات»، بمشاركة مجموعة من المواهب الإماراتية الواعدة، خولة سعيد العليلي، وحمدة ماجد الريسي، وعلياء محمد الشامسي، وود إبراهيم البيرق، حيث أبدعن في أداء مقطوعات موسيقية حديثة من تأليفهن، مستعينات بآلات موسيقية متنوعة تعكس عمق التراث الثقافي الوطني، وتجسد الروح الإبداعية التي تميز دولة الإمارات، مما أضفى على الأجواء طابعاً من التأمل والإلهام لدى الحضور.

إنجاز وإلهام

إلى جانب الحفل الموسيقي، نظّمت المكتبة، معرضاً بعنوان «المرأة الإماراتية: مسيرة إنجاز وإلهام»، والذي يستمر حتى السابع من سبتمبر، ويركز على إنجازات وإسهامات المرأة الإماراتية في مجالات الأدب والثقافة والمجتمع من خلال مجموعة متميزة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية. كما يستعرض العديد من الأعمال الرائدة التي تسلط الضوء على تجارب شخصيات إماراتية بارزة، منها كتب لـ «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والتي تعد رمزاً ملهماً للمرأة الإماراتية، بالإضافة إلى العديد من العناوين التي تعكس إبداعات رائدات في عالم الكتابة والشعر، فضلاً عن موضوعات تتعلق بتاريخ المرأة الإماراتية ودورها في المجتمع.

ومن بين المؤلفات المعروضة، مجموعة من الكتب لعدد من الأديبات والكاتبات الإماراتيات مثل شيخة الناخي، ورفيعة غباش، ورجاء القرق، وفتحية النمر، وأسماء الزرعوني، حيث كانت هذه الأعمال مصدراً غنياً للإلهام، وعكست رحلة المرأة الإماراتية الطويلة نحو التميز والإبداع.

وحظي الحدث بتفاعل واسع من الزوّار الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المكتبة في تسليط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية، ودورها في إثراء الحياة الثقافية والفنية في الدولة.