«الإماراتي لكتب اليافعين» يُعرِّف بتجربة الإمارات في إنتاج كتب الأطفال

الشارقة (وام)

يشارك المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في المؤتمر الدولي الـ 39 للمجلس الدولي لكتب اليافعين الذي يقام في مدينة ترييستي بشمال شرق إيطاليا، في الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 1 سبتمبر المقبل، تحت شعار «انضم إلى الثورة! أعطِ كل طفل كتباً جيّدة». ويجمع المؤتمر، الذي يُعقد كل عامين، مسؤولي الفروع الوطنية التابعة للمجلس الدولي والأشخاص الذين يتشاركون الشغف نفسه والاهتمام بتسهيل وصول الكتب للأطفال واليافعين حول العالم.

يترأس الوفد المشارك في المؤتمر، مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ويضم الوفد في عضويته أعضاء اللجنة الاستشارية للمجلس الإماراتي، وفريق عمل المجلس، إلى جانب مجموعة من رسامي ومؤلفي كتب الأطفال واليافعين، وذلك في إطار حرص المجلس الإماراتي على إطلاع الحضور على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال إنتاج كتب الأطفال والمبادرات التي ينظِّمها المجلس لنشر القراءة وإيصال الكتب للأطفال حول العالم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام أعضاء الوفد لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الدولي لكتب اليافعين، وعقد اللقاءات، والتعرُّف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال نشر القراءة بين الأطفال واليافعين.

جسور التواصل

وقالت مروة العقروبي، إن هذه المشاركة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات فيما يتعلّق بالاهتمام بالطفل وثقافته، وتسهيل وصوله إلى الكتاب، ومع توجهاتها في مد جسور التواصل مع الثقافات المختلفة، وتوحيد جهود أعضاء المجلس الدولي لكتب اليافعين والخبراء في كتب الأطفال لتطوير برامج ومبادرات تعزيز ونشر القراءة بين الأطفال واليافعين في جميع أنحاء العالم، وتطوير صناعة كتاب الطفل في دولة الإمارات والعالم العربي، من خلال المبادرات والمشاريع التي ينفذها المجلس الإماراتي.

وأضافت أن المؤتمر، الذي ينظّمه المجلس الدولي لكتب اليافعين، يعد من أهم المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال تعزيز التعاون، وعرض المبادرات، وتبادل الأفكار، حول تطوير برامج ومشاريع نشر القراءة بين الأطفال واليافعين في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت: «إنه ومن خلال مشاركتنا في نسخة هذا العام من المؤتمر، نتطلّع إلى عرض تجربة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، والتواصل وتبادل الخبرات مع المعنيين والمهتمين بهذا المجال، إلى جانب بحث توسيع الشراكات الهادفة إلى تحقيق أهدافنا المشتركة في جعل وصول الكتب إلى الأطفال واليافعين أكثر سهولة».

ويتضمن المؤتمر، الذي يحظى بدعم من المركز الإيطالي للكتب والقراءة التابع لوزارة الثقافة الإيطالية، ومنطقة فريولي فينيتسياجوليا، وبلدية ترييستي، برنامجاً حافلاً بالمحاضرات، والندوات، والحلقات النقاشية، وورش العمل التي تركز على موضوعات المؤتمر.

ولن يكون هذا الحدث بمثابة مكان لعقد الجمعية العمومية للمجلس الدولي لكتب اليافعين والاجتماعات الأخرى فحسب، بل سيضم أيضاً العديد من المعارض والإعلان عن الفائزين بجوائز مهمة، بما في ذلك توزيع جوائز هانز كريستيان أندرسن المرموقة، وقائمة الشرف الخاصة بالمجلس الدولي لكتب اليافعين.