الإماراتية في الجناح الوطني أنموذج ريادي للمرأة العربية

البندقية (الاتحاد)

تقدم المرأة الإماراتية في الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية، أنموذجاً ريادياً للمرأة العربية المبدعة والمحافظة على أصالتها، وذلك في الجناح الذي تجذب فيه رحلات الفنان الإماراتي عبد الله السعدي الزوار من العالم في معرضه تحت عنوان «أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» الذي انطلق تحت إشراف القيّم الفني طارق أبوالفتوح في بينالي البندقية.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية الخاص برصد الإنجازات والمكاسب المتحققة للمرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة، ودعم رائدة العمل النسائي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات» (حفظها الله)، قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «أثبتت المرأة الإماراتية، عبر مشاركتها في جميع أعمال الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية عبر السنين، أنها نموذج ريادي للمرأة العربية المبدعة والمتمسكة بأصالتها، والشريكة في تعزيز النهضة الثقافية والفنية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت: «لقد تألقت المرأة الإماراتية عبر انضمامها لبرنامج التدريب في البندقية في إيطاليا، الذي يهدف إلى تطوير المعارف لقادة المستقبل الشباب، حيث استمر العديد من المتدربات ضمن قطاع المتاحف والمؤسسات الثقافية والتدريس والعلاقات الدبلوماسية والتصميم الحضري للمدن والقطاع الحكومي، أو أسسن أعمالهن الخاصة في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وخدمات التنظيم، وكل ما سبق يصب في خدمة المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة».

فرصة مثالية

برنامج التدريب في البندقية في إيطاليا، هو فرصة مثالية للطلاب والمهنيين الشباب للخوض في تجربة عملية لمدة شهر في مدينة البندقية، متاح للإماراتيين والمقيمين الذين عاشوا في دولة الإمارات على مدى فترة طويلة، ويبلغون الـ 21 عاماً فما فوق، وممن لديهم اهتمامات أو خلفية في مجالات الفنون، أو العمارة، أو الدبلوماسية، أو العلاقات الدولية، أو في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في محفل عالمي مهم، ويستقبل البرنامج الآن طلبات انضمام المتدربين في الدورة الـ 19 من المعرض الدولي للعمارة في البندقية، والذي يمتد من مايو إلى نوفمبر 2025 على الرابط هنا.

يضم البرنامج دورات تعليمية معمقة حول دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع أفضل المؤسسات الثقافية، لتمكين المتدربين من التفاعل بطلاقة مع محتوى المعرض في البندقية، فضلاً عن عملهم في البندقية، جنباً إلى جنب مع متدربين إيطاليين مختارين من جامعة كافوسكاري المرموقة، لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي.

والجناح الوطني لدولة الإمارات هو مؤسسة مستقلة غير ربحية، وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، بدعم من وزارة الثقافة.

وقد افتتح المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 20 أبريل الماضي أبوابه للزوار بمشاركة دولية واسعة تضم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة و87 مشاركة وطنية من دول العالم، وتستمر فعالياته حتى 24 نوفمبر 2024.