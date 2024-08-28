القصص اليتيمة.. سرديات مجهولة لشعراء الإمارات

نوف الموسى

أليس كل الأشياء هي مرةٌ واحدة فقط، يُبنى على أثرها أمد طويل من التكثيف اللحظي الممتد من التكرار المتواصل لمحاولة اكتشاف ما أسميناه بـ «الهوية الإبداعية»، أو ما اعتقدنا أنه مسيرة طويلة من البحث، فالشخص نفسه، من كتب سرديته الأولى، بأي شكل إبداعي ارتضاه، هو ذاته يعتقد بالتجريب كلحظة وصول صرفه لذاته، ويجزم بها من خلال بحثه وتأملاته مسبقاً، وبه لا يمكن أن يكون هناك يُتمٌ في التجربة الإبداعية، ورغم ما حققه اختيار الكاتبة الإماراتية لولوة المنصوري، والكاتب الإماراتي محسن سليمان، لعنوان كتاب «القصة اليتيمة في الإمارات.. هذا امتدادي هذا البحر» لدار العنوان للنشر والتوزيع، من اهتمام نقدي لافت لما تعنيه أن يكتب الشعراء والسينمائيون والفنانون والمسرحيون الإماراتيون، قصة واحدة، لينطلقوا في أسراب مهاجرة، نحو أجناس سردية أخرى، تاركين أرض القص بتجاه جزالة القصيدة، ووضوح الخشبة، وسرمدية اللوحة، ورمزية السينما، إلا أننا نتوقف ملياً أمام مفهوم المجموعة القصصية، في أنها تعبير يفتح مسارات نقاشية، فيما تعنيه أن نسقط ضوء الاهتمام على الحكاية في اعتبار (العدد)، أنها أول قصة، أول الأشياء في كل شيء، وكأننا نرسم خيطاً رفيعاً لقوام مدينة السرد القصصي في الإمارات، نود أن نعرف من أين بدأت الشخصيات القصصية في التمظهر، وهي - ضمنياً - لم تتوقف البتة، بل اختارت فضاءً آخر من الوعي، طقساً مغايراً يمتلك قدرة أكبر على طرح السؤال دونما بوح مُبين، بل رمزية عالية تقودها حساسية تامة، وحدسٌ مسكون بالدهشة.

إذا ما كانت قصة واحدة تكفي لسرد فائض الأسئلة، فهي ليست وحيدة، بقدر ما أنها ذاتية الاكتفاء، قادرة على تحقيق تجوال مستمر إزاء مسألة إعادة تشكيل نفسها، ما نعنيه هو استعدادها الجليّ على التحول، كأنها مخزون ديناميكي لكل ما هو سرد، وعليه فإن جمالية ما تقدمه المجموعة القصصية، في أنها تجعلنا أمام اكتشاف المونولوج في التجربة السردية الإماراتية، أكثر من كونها تقدم لنا الحكاية، فبالنظر إلى نحو 19 نصاً قصصياً قصيراً، يحضر المسرحي الإماراتي إبراهيم سالم، على سبيل المثال، بقصة قصيرة عنوانها: «عود ثقاب يحرق ذاكرة سعد»، وبالنسبة لي فإنني شهدت المسرحي إبراهيم سالم في مرات عديدة وهو يصعد بإبداع منقطع النظير على خشبة المسرح، يتحرك بخفة لافتة بين الشخصيات، وفي أغلب أدواره، وبينما يتحدث عن ممارساته الإبداعية في الإخراج والتمثيل المسرحي، فهو لم يناقش كتابته للقصة القصيرة بشكل مباشر، إلا أنه في جّل تكهناته بالحوارات المسرحية، كان حكاءً وقاصاً لمنهجية تطور شخصياته المسرحية، هو في ذات هذه اللحظة، يكتب بأدائه قصة الشخصية مسرحياً، وقراءة نصه القصصي في المجموعة، قدم بعداً نوعياً لما يمكن أن يفكر فيه المسرحي عبر الكتابة القصصية، مبيناً ما نقصد به بـ «المنولوج» في هذا المقام، وهي الحوارات الضمنية بين الأشكال الإبداعية.

في المراجعات النقدية لكتاب «القصة اليتيمة في الإمارات.. هذا امتدادي هذا البحر»، هناك تركيز باتجاه ملحوظة معرفية توثيقية، وذلك بناء على طبيعة مضامين المجموعة القصصية، مفادها أن أغلب من كتب القصة اليتيمة الواحدة، وأحياناً لم يتجاوز بعضها الـ 4 قصص قصيرة، قد ارتحلوا من بعدها للقصيدة، واختاروا أن يكرسوا بحثهم الإبداعي في الإنتاج الشعري، حققوا على أثره مكانة بارزة في الحراك الثقافي المحلي والعربي والعالمي، أمثال الشاعر أحمد راشد ثاني، والشاعر عادل خزام، والشاعر عبدالعزيز جاسم، والشاعر إبراهيم الهاشمي، والشاعر أحمد العسم، والشاعر إبراهيم الملا، والشاعر حبيب الصايغ، والشاعر هاشم المعلم، والشاعرة الهنوف محمد، والشاعر سالم بو جمهور، والشاعرة موزة حميد، وكأن القصة القصيرة، بمثابة معزوفة الشعراء الأخيرة، منها يستمدون إيقاع السرد المسترسل، إلى حيث تفيض بموسيقى من الأحداث الحسية، ودلالات الصور الشعرية، كأنهم يستفهمون المعنى في فعل السارد، ومن ثم يجردونه حق الاحتفاء بالتفاصيل إلى مجازية القول عبر وصف عدمية الأشياء، في محاولة ضرورية للشعر بأن يتصدى للحقيقة، دونما ثنائيات مكثفة في القص، فالأخير من شأنه أن يفتح باباً للتأويل وقابلية التحرك باتجاه إصدار الأحكام أو تجاوزها. في الشعر يميل القراء إلى الاحتكام لمدى شاعرية النص، بينما في القصة هم يبنون تصوراتهم وفقاً لمسيرة المراوغة في حياة الشخصيات، التي تقرر إلقاء ذاتها في التجربة، سعياً للنجاة من أحكامها المسبقة عن نفسها.