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«أم القيوين الثقافي الإبداعي» يستعرض إسهامات المرأة في تنمية المجتمع

«أم القيوين الثقافي الإبداعي» يستعرض إسهامات المرأة في تنمية المجتمع
29 أغسطس 2024 21:59

أم القيوين (وام)
استعرض مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي، اليوم، خلال جلسة حوارية بعنوان «نماذج إماراتية ملهمة»، الحياة البرلمانية والدور الفاعل الذي تقوم به المرأة تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب مناقشة إسهامات المرأة في تنمية المجتمع ونهضته.
حضر الجلسة عضوتا المجلس الوطني الاتحادي عائشة راشد ليتيم، ومنى راشد طحنون، وعبدالله علي بو عصيبة مدير مركزأم القيوين الثقافي الإبداعي، ونخبة من النساء الإماراتيات.
وقالت منى طحنون إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات أولت منذ تأسيسها برعاية ومتابعة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جهوداً حثيثة لدعم المرأة وتسخير كافة المقومات والإمكانات كأولوية استراتيجية للدولة، وكان هذا الداعم الأكبر لكل امرأة.

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وعرضت أمام الحضور قصة دخولها المجلس الوطني وتجربتها مع الحياة البرلمانية والدعم الكبير الدي حصلت عليه من قبل المحيطين بها ورئيس وأعضاء المجلس، مشيرة إلى التحديات التي واجهتها مستعرضة دور المرأة المتكامل مع الرجل في المناقشات ودراسة المواضيع تحت قبة البرلمان، إلى جانب دورها الفاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما كان له الأثر الكبير بنقلها لصورة الإمارات الإيجابية في ما يخص تمكين المرأة.
وفي ختام الجلسة كرم مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي عضوات المجلس الوطني.

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مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي
جلسة حوارية
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