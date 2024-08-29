حامد السويدي: الإماراتية شريك أساسي في تنمية الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون: «يأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، حيث تمثل هذه المناسبة فرصة لإبراز الجهود الرائعة التي تبذلها المرأة الإماراتية في تحقيق التميز وتعزيز دورها في بناء مجتمع قوي ومزدهر».

وأكد الدكتور حامد السويدي أنه وتحت قيادة وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، شهدت البلاد تحولات إيجابية هائلة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في تنمية مستقبل الوطن على المستويين المحلي والدولي. ودورها في الدبلوماسية الإماراتية نموذج مشرف ومتميز في إسهامات مسيرة التنمية الوطنية».