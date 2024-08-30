السبت 31 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

المكتب الثقافي بـ «شؤون الأسرة بالشارقة» يحتفي بالمرأة الإماراتية

المكتب الثقافي بـ «شؤون الأسرة بالشارقة» يحتفي بالمرأة الإماراتية
30 أغسطس 2024 21:07

الشارقة (وام)
نظم المكتب الثقافي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في إطار احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، أمسية شعرية بعنوان «إماراتيات في موكب الشعر» وذلك بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
شاركت في الأمسية الشعرية كوكبة من الشاعرات الإماراتيات، الشاعرة أسماء الحمادي والشاعرة مهرة محمد والشاعرة الهنوف محمد والشاعرة مريم الزرعوني وأدارت الجلسة الشاعرة نجاة الظاهري.
وأشادت صالحة عبيد غابش، رئيس المكتب الثقافي بالمجلس، بدور الشاعرات وأهمية الإبداع في الساحة الشعرية الإماراتية، مضيفة: «لكل امرأة حقل وميدان مختلف في العطاء لهذا الوطن، الذي يستحق منا الكثير، وموكب الشعر هو الموكب الذي يخاطب الروح، ويخاطب القلب والفكر».
كما أشادت الشاعرة نجاة الظاهري، التي أدارت الأمسية الشعرية، بتوجيهات وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في خدمة المرأة، وقالت الظاهري: «إنه يوم للفخر، نفتخر بأنفسنا كوننا بنات أم الإمارات، وبنات زايد الذي سعى لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورأى في ذلك سعادته، ونفخر بإنجازات كل امرأة على هذه الأرض الطيبة».
دور الشارقة الثقافي
بدورها، أثنت الشاعرة أسماء الحمادي على دور الشارقة الثقافي وما تقدمه القيادة الرشيدة في كل المجالات عامة وفي المجال الثقافي والأدبي وفي الساحة الشعرية على وجه الخصوص، مؤكدة على أهمية الجهود التي تبذلها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة للارتقاء بالمرأة الإماراتية في كل المجالات، وإتاحة الفرصة لها لتعبر عن نفسها وعن المجتمع بكافة الوسائل والإمكانات.
وقدمت الشاعرة أسماء الحمادي في هذه الأمسية خمس قصائد بعناوين (ضلع أعوج - شارقة السبق والتوق - لا تحزني - رسالة أسماء الأخيرة - رؤى الياسمين).
من جانبها، أكدت الشاعرة مهرة محمد، على أهمية تحديد يوم للمرأة تفتخر فيه بعطائها وإنجازاتها في خدمة الوطن ومجتمعها، كما أنه تحفيز لها لإتمام مسيرة العطاء والنماء والارتقاء بالوطن. وألقت مهرة عدة قصائد نبطية وفصحى منها (في حب سلطان، وجوهرة سلطان، قلايد، أمي، وتسافر أمي، صدى صوتك).
أما الشاعرة الهنوف محمد، فشكرت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على دعمها اللامحدود للمرأة وفسح المجال للشاعرات والأديبات الإماراتيات للإبداع في هذا المجال وتكريمها في يومها السنوي. وألقت الهنوف قصائد بعنوان (الحب - آدم وحواء - قبر أمي - مفاتيح).
ورأت الشاعرة مريم الزرعوني أن يوم المرأة الإمارتية احتفاء بالمرأة وبإنجازاتها المتعددة، وعرفان بنجاحها ولدورها الجوهري في نهضة وطنها، من خلال فاعليتها المجتمعية، ودلالات تعكس التزام الدولة بدعم وتمكين المرأة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقصائد الزرعوني جاءت تحت عناوين (سباق - فلابد منه - أمان واهمة - أم - وطن - إشراق - قدمان خارج الطرق - حاسة الوقوف).
واختتمت الشاعرة نجاة الظاهري الأمسية بعدة قصائد نالت استحسانا كبيراً من الحضور والحاضرات، كبقية الشاعرات.

أخبار ذات صلة
«نسائية دبي» توقع اتفاقية لرعاية مبادرة «نجاحات»
إماراتيات في «Hub71» يدعمن الشركات التكنولوجية الناشئة بأبوظبي
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة
أمسية شعرية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبدالله الموسى
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة موزة بنت محمد عبدالله الموسى
اليوم 17:53
«وزارة الدفاع» يتصدر «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
الرياضة
«وزارة الدفاع» يتصدر «دبي الدولية» لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 19:41
آليات تابعة للجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا
الأخبار العالمية
روسيا تعلن حصيلة لقتلى الجنود الأوكرانيين في كورسك
اليوم 19:41
ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت
الرياضة
ريال مدريد يستهل الدفاع عن «الأبطال» أمام شتوتجارت
اليوم 19:11
زفيريف يصف خروج ديوكوفيتش بـ«المزعج»!
زفيريف يصف خروج ديوكوفيتش بـ«المزعج»!
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©