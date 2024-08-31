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التعليم والمعرفة

وزير الثقافة الروسي: الإمارات أظهرت التزاماً قوياً بتعزيز ثقافتها على الساحة العالمية

اليكسي فورسين (وام)
1 سبتمبر 2024 01:06

موسكو (وام)

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أكد معالي اليكسي فورسين، وزير الثقافة في حكومة موسكو، حرص روسيا الاتحادية على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات في جميع المجالات، خاصة في ما يتعلق بمجالات الثقافة والسينما والتي تشهد نمواً سريعاً في الإمارات من خلال إقامة المهرجانات السينمائية والمراكز الثقافية وما تمتلكه من مرافق إنتاجية عالمية المستوى.
وقال فورسين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات مهرجان أسبوع موسكو السينمائي الدولي الذي اختتم مؤخراً في العاصمة «موسكو»، إن دولة الإمارات أظهرت بشكل خاص التزاماً قوياً بتعزيز ثقافتها على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن مشاركتها في الأسبوع السينمائي شهادة على قوة علاقتنا، وأكد الالتزام بتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين الصديقين بشكل أكبر.
وأعرب وزير الثقافة في حكومة موسكو، عن إعجابه بالحركة الثقافية والسينمائية الإماراتية، مشيراً إلى أن صناع الأفلام الإماراتيين اكتسبوا اعترافاً دولياً متزايداً نتيجة أعمالهم التي تعكس مزيجاً غنياً من التقاليد والحداثة، والتزام الدولة برعاية صناعاتها الإبداعية.
وأوضح أن البلدين الصديقين يتقاسمان الاحترام المتبادل لتراثهما الثقافي، حيث ارتفع مستوى التعاون بشكل مطرد من خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية لكلا البلدين، مشيراً إلى استكشاف مبادرات جديدة للتعاون الثقافي بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، وتوفير الفرص للفنانين وصناع الأفلام من كلا البلدين بما يشمل إنتاج الأفلام المشتركة، واستضافة المهرجانات الثقافية المشتركة، وتوسيع برامج التبادل التعليمي، مبدياً تطلعه إلى مشاريع تعاونية في الفنون الرقمية والإعلام، والتي تتمتع بإمكانات كبيرة في كلا البلدين.
وقال وزير الثقافة في حكومة موسكو، إن هناك اهتماماً قوياً بإنتاج فيلم إماراتي - روسي مشترك يسلط الضوء على التعاون الفريد بين البلدين في المجال الثقافي، ويبرز التآزر الإبداعي بين صناع الأفلام فيهما ليكون رمزاً لتعميق الروابط الثقافية.
وكان مهرجان أسبوع موسكو السينمائي الدولي، الذي يعتبر حدثاً رئيساً في مجال السينما وواحداً من أكبر الأحداث الثقافية لهذا العام، قد انطلق في العاصمة الروسية خلال الفترة من 23 ولغاية 28 أغسطس الحالي بمشاركة أكثر من 40 دولة، حيث تضمن عرض أكثر من 300 فيلم، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي قادها خبراء الصناعة الروسية والعالمية.

الإمارات
الثقافة
روسيا
موسكو
السينما
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