«برج شهرزاد».. تضيء على التاريخ والمعالم الأثرية

أحمد عاطف (القاهرة)

في روايتها «برج شهرزاد» تعيد الكاتبة الجزائرية زكية علال الحياة للمعالم الأثرية وتضيء على عراقة التاريخ، وتقول علال لـ«الاتحاد» إن شهرزاد شخصية ذكية في نقل تفاصيل وجعها والسعي في الكشف عن سر حملته أمها من «جيجل» إلى ميلة القديمة، والذكاء لكي يصبح مؤثراً لا بد أن يكون مقروناً بجمال آسر. وتوضح علال أن حورية تحمل كاريزما خاصة جداً خلّفت وراءها عائلتها وأرضها ووظيفتها من أجل رضيعة، أجمع الكل أنها تستحق الموت، لكنها وحدها آمنت أنها تستحق الحياة. وترى زكية أن حورية تمثل المرأة «الجيجلية» في تدينها وعنادها وقوتها وتمسكها بأصولها ولهجتها التي لم تغيرها ولم تخجل منها، وتمثل أيضاً ذاكرة الرواية التي تحمل إرثاً ثقيلاً ورّثها أمراضاً مزمنة، لكنها ظلت تقاوم حتى النهاية.

الحب والتاريخ

تتقاطع قصة حب شهرزاد مع التاريخ والحضارات، وتوظف الكاتبة المعالم الأثرية لخلق سياقي درامي، حيث إن «المدن الجزائرية تعاقبت عليها عدة حضارات قديمة، منها الفينيقية والرومانية والإسلامية، وتقف بها معالم أثرية تحمل بين طياتها قصصاً تاريخية وثقافات مختلفة».

وتقول علال: «الحب هو مدخل شهرزاد إلى مدينة ميلة بكل حمولتها التاريخية في الحكي وبجمالها، والحب هو العاطفة التي نستطيع أن نأسر به الآخر ونحمله إلى حيث نشاء دون أن يبدي مقاومة أو اعتراضاً، عندما يختلط الحب بالتاريخ يكون الأكثر قوة في الانتصار له، ويكون السياق الدرامي الذي يأسر القارئ من بداية الرواية إلى آخرها». وتضيف: «شهرزاد بقصة حبها لـ «سعيد» التي نبتت في ميلة القديمة، استطاعت أن تُخرِجَ إلى العالمية المعالم الأثرية التي تركتها الحضارات المتعاقبة على المدينة، والتي لم تكن لتظهر بهذا الشكل الجليّ لو كتبها مؤرخ في كتاب تاريخي».

وتقول علال: عندما كتبت رواية «برج شهرزاد» وبعثت الحياة في معالمها الأثرية وجدت أن كل من قرأها تولدت لديه رغبة كبيرة في زيارتها وكأنهم يكتشفون المدينة لأول مرة.