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الدورة الثالثة لمهرجان البدر 12 سبتمبر

الدورة الثالثة لمهرجان البدر 12 سبتمبر
3 سبتمبر 2024 01:13

الفجيرة (الاتحاد)

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان البدر خلال الفترة من 12 - 26 سبتمبر في مركز الفجيرة الإبداعي.
ويستعرض المهرجان الذي يقام تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على عرض ملامح السيرة النبوية الشريفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقيم الدينية والمفاهيم الإسلامية المتعلقة بها، كما يهتم المهرجان بعرض جانبٍ تميزت به مختلف أشكال الفنون الإسلامية عبر سلسلة من ورش العمل والمعارض الفنية المصاحبة للمهرجان.
وتشارك في مهرجان البدر في نسخته الثالثة هذا العام، مجموعة من فرق الإنشاد الديني والمديح النبوي من مختلف الدول العربية والإسلامية، وفرق المالد الإماراتية، التي تبرز طرق الاحتفال بالموروث الديني والثقافي لمختلف الشعوب الإسلامية بهذه المناسبة الدينية.
كما يشارك عددٌ من الفنانين بعرض أعمالهم الفنية في مجال السيرة النبوية، وأساتذة الخط العربي في تقديم ورش عمل للمهتمين، إلى جانب المنصات التفاعلية مع الجمهور.
ويهدف مهرجان البدر إلى تقديم مواقف وقيم السيرة النبوية عبر مختلف أنواع الفنون الإنسانية والأدب، لترسيخها في المجتمع وفي نفوس الأجيال ورفع الوعي بها، وعرض مختلف تمثّلاتها في أسلوب ممارسة الحياة اليومية للفرد وتأثيرها على تعاملاته وأخلاقياته.

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الفجيرة
الإمارات
مركز الفجيرة الإبداعي
ذكرى المولد النبوي
المولد النبوي الشريف
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