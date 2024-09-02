«الناشر الأسبوعي» تحاور المترجمة التركية ملاك أوزدمير

الشارقة (الاتحاد)

حاورت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد الـ 71، المترجمة التركية ملاك دينيز أوزدمير، التي قالت، إن اللغة العربية غيّرت مسار حياتها، مؤكدة أن الأدب العربي لم ينل مكانته التي يستحقها على الخريطة الثقافية العالمية.

ونشرت المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب حواراً مع الشاعرة والروائية الكولومبية بيداد بونيت، التي ترى أن «الذاكرة تُشكّلنا، والفقد احتمال دائم».

كما نشرت حواراً مع الروائية والمترجمة والملحنة المغربية، قمر أعراس، التي توظف إبداعاتها من أجل أجيال المستقبل.

وتضمن العدد الجديد موضوعات مرتبطة بصناعة النشر، منها مقال عن الأميركية سيلفيا بيتش، ناشرة رواية جيمس جويس «عوليس» عام 1922، عبر مكتبة «شكسبير وشركاه» التي أسستها في باريس عام 1919، على الرغم من أن إصدار الرواية كان محظوراً في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفي إيرلندا موطن الكاتب.

ونشرت المجلة استطلاعاً مع مؤلفين كشفوا فيه عن كتبهم الأقرب إلى قلوبهم، ومقالات ودراسات عن ثلاث شاعرات إسبانيات، وعن كتّاب من بولندا وفرنسا وبريطانيا وأميركا والبرتغال والأردن والمغرب ولبنان والسعودية ومصر.

وفي افتتاحية العدد، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، في زاويته «أول الكلام» مقالاً بعنوان «الشارقة تُكرّم المترجمين»، تحدث فيه عن جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» التي انطلقت قبل سبع سنوات، قائلاً: «يأتي تكريم المترجمين وناشري أعمالهم وناشري الأعمال الأصلية، تطبيقاً لرؤية الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ضمن مشروع الشارقة الثقافي والتنويري الذي يقوده سموه منذ خمسة عقود. وتأتي “ترجمان” الجائزة الأكبر من نوعها، تأكيداً على أهمية الترجمة في بناء قناطر التواصل بين الثقافات، والتقارب بين الشعوب».

وفي الزوايا الثابتة في مجلة «الناشر الأسبوعي»، كتب كلّ من الكتّاب والنقّاد والأدباء، خلود المعلا، الدكتور صالح أبو أصبع، الدكتور صلاح بوسريف، الدكتور حسن مدن، الدكتور محسن الرملي، علاء عبد الهادي، الدكتور وائل فاروق، والدكتورة نايدا مويكيتش. وتناولوا في مقالاتهم قضايا تتعلق بالتأليف والنشر والقراءة.

وفي زاويته «رقيم» كتب مدير التحرير، علي العامري، مقالاً بعنوان «الناقد الأدبي بين السّبر والاستشراق».