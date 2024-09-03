الشارقة للفنون تنظم معرضي «بين الحلقات والكوكبات» و«كا أواتيا، فجر جديد»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، ضمن برنامجها لخريف 2024، معرضين للفنانتين بشرى خليلي وإميلي كاراكا، يقامان في المباني الفنية في ساحة المريجة في الفترة بين 7 سبتمبر و1 ديسمبر. يأتي معرض بشرى خليلي تحت عنوان «بين الحلقات والكوكبات»، وهو من تقييم حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، مع أمل العلي وميرا مادهو، القيّمتين المساعدتين في المؤسسة، ويضيء على الاستقصاء المعمّق الذي اتبعته خليلي في نبشها التاريخ المغيّب للتضامن بين المجتمعات العابرة للحدود والمجرّدة من الجنسية، وذلك من خلال تقديم مجموعة مختارة من المشاريع البارزة التي طوّرتها على مدار الخمس عشرة سنة الماضية، إذ تتجاوز هذه الأعمال التصنيفات التقليدية كالروائي أو الوثائقي، لتدمج ببراعة بين المواد البصرية والصوتية المتنوعة، ما يتيح لها صياغة فرضيات حول أشكال جديدة ومبتكرة من الانتماءات. وتتميز أعمال خليلي المولودة في المغرب بتنوعها الكبير، بما يشمل الأفلام والفوتوغراف والطباعة والأعمال التركيبية والنشر والنسيج.

أما معرض «كا أواتيا، فجر جديد»، فيقدم أعمال الفنانة الماورية إميلي كاراكا سليلة قبائل «إيوي» الموجودة على أراضي تاماكيماكاوراو، ومضيق أوكلاند، ووايكاتو-تاينوي، ونغاتي كاهو، ونغاتي هيني.

تُعتبر كاراكا فنانة تعبيرية تجريدية، وملوّنة استثنائية تقدّم أحياناً فناً تجميعياً. ويسلط هذا المعرض الضوء على أعمال كاراكا كفنانة سياسية مؤثرة، تجمع بين رؤيتها الفنية وقيمها العميقة كحاملة للواء المعرفة الثقافية والتاريخ القبلي الثري، كما يعكس قوتها كرسامة، ويجمع بين مختارات من مقتنيات عامة وخاصة تغطي خمسة عقود من مسيرتها، بالإضافة إلى تكليفات جديدة من مؤسسة الشارقة للفنون. المعرض من تقييم حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وميغان تاماتي-كوينيل إحدى قيّمات بينالي الشارقة 16، مع أمل الخاجة وعبدالله الجناحي القيّمين المساعدين في مؤسسة الشارقة للفنون.