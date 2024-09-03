الأربعاء 4 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يثقف المعلمين والمعلمات الجدد بتاريخ الإمارات وحاضرها

المعلمون الجدد في قاعة الشيخ زايد بالأرشيف والمكتبة الوطنية (من المصدر)
4 سبتمبر 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين
رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي

احتفاء بمطلع العام الدراسي الجديد، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى المعلمين، حيث استقبل بمقره أكثر من 450 معلماً ومعلمة، وقد حفل الملتقى بالمعلومات الموثقة عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها العريق، وذلك بهدف تقريب المسافة بين المعلمين والطلبة، وتعزيز روح الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، وترسيخ الهوية الوطنية.
بدأ الملتقى بفيلم وثائقي يستعرض محطات مهمة في تاريخ الإمارات عبر العصور، والذي تمتد جذوره التاريخية آلاف السنين.
ثم قدمت هند الحمادي، محاضرة في تاريخ وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، تطرقت فيها إلى تاريخ المنطقة قبل قيام الاتحاد، وإلى طبيعة الحياة القبلية والمعيشية في البيئات المتنوعة الصحراوية والساحلية والجبلية، وتحدثت عن القيم التي يحرص المجتمع الإماراتي على الحفاظ عليها والعادات والتقاليد التي تتناقلها الأجيال، والتي تتميز بها هوية المجتمع الإماراتي، وأشارت إلى الرموز الثقافية الإماراتية المسجلة في قائمة منظمة اليونسكو العالمية، مثل: (العيالة، العازي، السدو، التلي، المجالس، القهوة، الصقارة والهجن).
وتطرقت المحاضرة إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية قبل قيام اتحاد الإمارات. شارك في الملتقى عدد كبير من المعلمين والمعلمات في الأكاديميات والمدارس.
وفي الختام كرّم فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، هند الحمادي، وجال وفد المعلمين والمعلمات في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية.

تاريخ الإمارات
الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
ثقافة الإمارات
العام الدراسي الجديد
انطلاق العام الدراسي الجديد
آخر الأخبار
منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:47
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اقتصاد
«الدار» تطلق مجمّع الفلل «ياس ريڤا»
اليوم 19:32
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اقتصاد
«قمة AIM للاستثمار 2025» تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
اليوم 19:31
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
الرياضة
منتخب الجوجيتسو يستعد للمونديال من «الظنة»
اليوم 19:30
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اقتصاد
«راك بنك» يصدر سندات بـ 250 مليون دولار
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©