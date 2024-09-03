الأرشيف والمكتبة الوطنية يثقف المعلمين والمعلمات الجدد بتاريخ الإمارات وحاضرها

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاء بمطلع العام الدراسي الجديد، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى المعلمين، حيث استقبل بمقره أكثر من 450 معلماً ومعلمة، وقد حفل الملتقى بالمعلومات الموثقة عن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها العريق، وذلك بهدف تقريب المسافة بين المعلمين والطلبة، وتعزيز روح الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، وترسيخ الهوية الوطنية.

بدأ الملتقى بفيلم وثائقي يستعرض محطات مهمة في تاريخ الإمارات عبر العصور، والذي تمتد جذوره التاريخية آلاف السنين.

ثم قدمت هند الحمادي، محاضرة في تاريخ وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، تطرقت فيها إلى تاريخ المنطقة قبل قيام الاتحاد، وإلى طبيعة الحياة القبلية والمعيشية في البيئات المتنوعة الصحراوية والساحلية والجبلية، وتحدثت عن القيم التي يحرص المجتمع الإماراتي على الحفاظ عليها والعادات والتقاليد التي تتناقلها الأجيال، والتي تتميز بها هوية المجتمع الإماراتي، وأشارت إلى الرموز الثقافية الإماراتية المسجلة في قائمة منظمة اليونسكو العالمية، مثل: (العيالة، العازي، السدو، التلي، المجالس، القهوة، الصقارة والهجن).

وتطرقت المحاضرة إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية قبل قيام اتحاد الإمارات. شارك في الملتقى عدد كبير من المعلمين والمعلمات في الأكاديميات والمدارس.

وفي الختام كرّم فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، هند الحمادي، وجال وفد المعلمين والمعلمات في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية.