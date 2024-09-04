تعاون بين «الفجيرة للفنون الجميلة» و«جمعية الموسيقيين الإماراتيين»

الفجيرة (وام)

وقّعت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مذكرة تفاهم مع جمعية الموسيقيين الإماراتيين، وذلك في إطار مشاركتها بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بحضور علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، وإيهاب محمد درويش، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعرفة والخبرات المتخصصة في جميع مجالات الموسيقى، كما ستسعى كل من الأكاديمية والجمعية إلى ترويج بعضهما بعضاً من خلال الفعاليات والندوات والزيارات المتبادلة، بالإضافة إلى تشجيع المنتسبين على التسجيل في البرامج والأنشطة المشتركة، فضلاً عن تطوير البرامج والأنشطة الموسيقية لتحفيز الإبداع والابتكار، ورعاية المواهب الموسيقية من خلال تنسيق الجهود بين الجانبين.

وقال علي عبيد الحفيتي «تأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية التي تدعو إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الفنية داخل الدولة وخارجها، ونحن فخورون بتطور نشاطات الأكاديمية ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في دفع عجلة الإبداع والابتكار في المجال الموسيقي».

من جانبه قال إيهاب محمد درويش «نتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة من خلال هذه الشراكة، التي ستعزز من مستوى النشاطات الموسيقية في الدولة وتوفر فرصاً أكبر للموسيقيين الإماراتيين لتنمية مهاراتهم وإبراز مواهبهم».