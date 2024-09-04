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قصائد العشق والمواساة في «بيت الشعر» بالشارقة

محمد البريكي يتوسط حضور الأمسية (من المصدر)
5 سبتمبر 2024 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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ضمن فعاليات منتدى الثلاثاء الذي يحتفي بالقصيدة والإبداع، نظّم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية، شارك فيها الشاعران: الدكتور محمد الحوراني، ومجد إبراهيم، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر.
وقدم الأمسية الإعلامي زاهر مزاويه.
وكانت البداية مع الشاعر د. محمد الحوراني، الذي شملت قصائده مواضيع إنسانية عميقة. أما في قصيدة «ضيق»، فرسم صورة للروح المتعبة التي تبحث عن المواساة والصبر.
واختتم الأمسية الشاعر مجد إبراهيم، الذي قرأ قصيدة «العقدة الشفّافة» التي صورت ببراعة أحوال العشاق ومعاناتهم. كما ألقى قصيدة «اليَومَ شِعْرٌ وغَداً شِعْرٌ». 
وفي الختام، كرّم الشاعر محمد عبدالله البريكي المشاركين في الأمسية.

الإمارات
بيت الشعر
الشارقة
منتدى الثلاثاء
محمد البريكي
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