80 عملاً فنياً لرموز الفن العربي المعاصر في «جذور وحداثة»

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، معرض «جذور وحداثة: الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط»، الذي يقام خلال الفترة من 18 سبتمبر المقبل وحتى 24 نوفمبر 2024 في متحف الشارقة للفنون، ويضم أكثر من 80 عملاً فنياً يشمل الرسم والنحت والفن المختلط.

يقدم معرض «جذور وحداثة» للزوار أعمالاً فنية من المجموعات الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، بما في ذلك أعمال لفنانين بارزين مثل صليبا الدويهي من لبنان، وفاتح المدرس من سوريا، ومحمد مليحي من المغرب، وسليمان منصور من فلسطين.

وقالت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف: «من خلال هذا التعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، نهدف إلى تقديم فهم أعمق لزوارنا للفن المعاصر في المنطقة وجذوره المتأصلة في التقاليد، مشيرة إلى أن الزوار على موعد مع مجموعة أعمال فنية فريدة تمزج بين التأثيرات التقليدية والتقنيات الحديثة التي تميز الفن في المنطقة، ما يمثل فرصة مهمة لاستكشاف الفن المعاصر في منطقة البحر المتوسط الغني بالتعبيرات الفنية.

قال الدكتور خالد خريس، مدير عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة: «إن (جذور وحداثة) معرض من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، ويمثل أعمالاً فنية تشكيلية لأهم رموز الفن العربي المعاصر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا، حيث يعكس المعرض التنوع والوحدة، ومحاولات البحث عن الهوية الفنية والمعاصرة».