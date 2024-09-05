المجمّع الثقافي.. برنامج حافل بالأنشطة على مدار العام

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، تقديم برنامجه الحافل بالأنشطة على مدار العام، بدءاً من المعارض والعروض الأدائية والحوارات والجولات، وورش العمل، والفعاليات، وصولاً إلى برامج الإقامة الفنية وبرامج الإرشاد المصحوبة بمجموعة متنوعة من النشاطات التعليمية في مكتبة أبوظبي للأطفال، حيث تهدف جميعها إلى دعم ورعاية الفنانين والمبدعين.

ويطلق المجمّع الثقافي معرضاً للفنانة زينب سديرة بعنوان «طريقة للبقاء، طريقة للحياة....» في 3 أكتوبر 2024 ويستمر حتى 8 مارس 2025.



معارض متنوعة

في نوفمبر، سيُقام معرض «الحرف الإماراتية»، وهو معرض تفاعلي يسلط الضوء على الحرف التقليدية المميزة لدولة الإمارات.

في 6 سبتمبر، عرض ثقافي ضخم يجمع بين الموسيقى والعروض الراقصة والفنون الأكروباتية بالشراكة مع المركز الثقافي الصيني، بعنوان «أمسية للذكرى تحت القمر: الصين الثقافية هنان الساحرة». كما يقدّم فيسنتي أميغو، أحد أشهر عازفي غيتار الفلامنكو المعاصر الحائز جوائز جرامي، حفله المنتظر في المجمّع الثقافي، يوم 8 سبتمبر.



المسرح

يقدّم المجمّع العمل المسرحي الإماراتي الذي يحمل عنوان «احتراق شمعة»، وذلك يوم 20 سبتمبر، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبدالله راشد.

يجسّد الخيال الكتابي على المسرح يومي 4 و5 أكتوبر في عرض مسرحي موسيقي، يحمل توقيع توم فليتشر، بعنوان «هناك وحش في المسرح»، ويقدّم بالشراكة مع آرت فور أول.

العرض الفني المشوّق «بحيرة البجع على الجليد» يومي 11 و12 أكتوبر. حيث تعود فرقة Imperial Ice Stars العالمية إلى المجمّع الثقافي بتحفتها الفنية هذه الحائزة أرقى الجوائز العالمية، بالشراكة مع آرت فور أول.

يحتفل المجمع الثقافي أيضاً بالذكرى المئوية للأسطورة شارل أزنافور بعرض خاص عنوانه «شكراً شارل» من تقديم هايك بيتروسيان.

«عرض الفلامنكو» لدانييل كاسارس من 1 إلى 2 نوفمبر. ويقام العرض بالشراكة مع Teatro Real de Madrid، المؤسسة الرائدة في مجال الفنون الأدائية في إسبانيا، وسولانا، وفيفر.

روّاد المجمع الثقافي على موعد مع «لقاء مع موزارت» من دار أوبرا سيدني، من 8 إلى 9 نوفمبر.

ويقدم المجمّع الثقافي يوم 6 ديسمبر، عرض فرقة «س ب سيركل» وفرقة كورياه، إيذاناً ببدء موسم كوريا 2024 في أبوظبي بالشراكة مع المجموعة الدولية للتبادل الثقافي الدولي.

يستضيف المجمّع الثقافي، يوم 8 ديسمبر، عرض مجموعة الأكابيلا «ميزوتونو». يُقدّم هذا العرض بالشراكة مع المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي.



حوار فني

يستضيف المجمّع حواراً فنياً يوم 4 أكتوبر مع الفنانة زينب سديرة والفنانة نجوم الغانم، وحوار فني. كما يضمّ البرنامج العام للمجمع الثقافي إقامة فنية سنوية وبرامج الإرشاد التي تهدف إلى دعم ورعاية الفنانين والمبدعين.

وتضمّ مكتبة أبوظبي للأطفال مجموعة مختارة بعناية من القصص الخيالية والواقعية، والروايات، والسير الذاتية، والمواد المرجعية بلغات عدة، تناسب الأطفال حتى سن 14 عاماً، وتستضيف المكتبة برنامجاً يومياً مخصّصاً لهم يتمحور حول تطوير مهارات الطفولة المبكرة، والقراءة، والكتابة، والفنون، والحرف اليدوية، والاستكشاف، والابتكار، وذلك في مساحاتها المخصصة للتعلّم واللعب.

تقدّم مكتبة أبوظبي للأطفال أيضاً: زيارات المؤلفين، بغية تعزيز الإبداع وصقل مهارات القراءة والكتابة في صفوف الأطفال.



أنشطة الأندية

تؤسِّس مكتبة أبوظبي للأطفال لمجتمع نابض بالحياة من المثقفين الصغار من خلال برامجها المتنوعة، حيث تتيح منصة للاستكشاف، الإبداع وصقل المهارات، وذلك من خلال الأندية المصنّفة حسب الاهتمامات.

المخيم الشتوي بالتزامن مع العطلة المدرسية، ويتيح المخيم للأطفال والمراهقين فرصاً فريدة للتعلّم والتعبير الإبداعي.

يقدم المجمّع الثقافي على مدار العام، دورات تدريبية متنوعة للكبار والصغار في استوديوهات الفنون في بيت الخط والمرسم الحر ومركز الفنون للأطفال، هذا بالإضافة إلى ورش العمل التعليمية الشهرية والدورات الإبداعية للشباب والأطفال.