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التعليم والمعرفة

المخيم الصيفي في «بيت الحكمة» يختتم فعالياته

المخيم الصيفي في «بيت الحكمة» يختتم فعالياته
6 سبتمبر 2024 20:50

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم المخيم الصيفي في بيت الحكمة بالشارقة فعالياته محققاً عدد مشاركات بلغت نحو 500 شخص، توزعوا بين «برنامج الجزري للابتكار الرقمي» الذي شهد إقبالاً كبيراً على أنشطته التقنية المتنوعة، ومخيم «حيّ بن يقظان ومهارات الحياة» الذي اصطحب المشاركين في رحلة استكشاف معرفية وعملية، و«مخيم الشباب» الذي أطلق العنان لإبداعاتهم، وشكل لهم منصة لإثراء خبراتهم وتجاربهم على مدار العطلة الصيفية.
استطاع مخيم «حيّ بن يقظان ومهارات الحياة» أن يلهم 392 طفلاً ويافعاً عبر باقة متنوعة من الأنشطة، شملت إعداد الأطعمة الصحية، والتفاعل مع الحيوانات والعناية بها، وصناعة الأدوات الخشبية، والعلاج بالأعشاب، والأنشطة الفنية والموسيقية، وحصص التايكواندو، وقد تفاعل الأطفال مع هذه الأنشطة التي أسهمت في تنمية مهاراتهم وزيادة وعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
«مخيم الجزري» يكتشف المبتكرين وغرس «برنامج الجزري للابتكار الرقمي» الذي قدمه مخبر الجزري، في نفوس أكثر من 30 مشاركاً شغفاً بالابتكار والاكتشاف، إذ تمكنوا من تطوير مهاراتهم في مجالات تصميم الطائرات المسيّرة، والروبوتات والبرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الرقمي، وقدمت محاوره الثلاثة، وهي «تقنيات المستقبل»، و«عباقرة الروبوتات»، و«المهارات الفنية الإبداعية»، بيئة مثالية لتعزيز قدرات المشاركين وتنمية مواهبهم.

مخيم الشباب
شارك أكثر من 40 شاباً في تجارب عملية ويدوية ممتعة من خلال «مخيم الشباب»، الذي أتاح لهم الفرصة لتعلم مهارات متنوعة مثل صناعة الحقائب من مواد معاد تدويرها، وتحضير المأكولات، واكتشاف أسرار عالم القهوة.
واستلهم المشاركون في المخيم مهارات العمل الجماعي والاعتماد على الذات من خلال ورشة «مغامرات النحلة الطنانة»، وورشة «الكروشيه الإبداعي»، وورشتي «تحضير خبز بابكا الزعتر» و«إعداد لفائف القرفة».
كما شاركوا في ورشة «كن الرصيد العاطفي لأبنائك» التي ركزت على أهمية بناء علاقات أسرية قوية عن طريق إشباع الاحتياجات العاطفية للأبناء بما يضمن تحقيق توازنهم النفسي واستقامة سلوكهم وسط تداخل الثقافات المختلفة في المجتمع.

برامج متنوعة
وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «نجح مخيم بيت الحكمة الصيفي في تقديم تجارب ثرية ومثمرة للمشاركين من مختلف الأعمار، وذلك من خلال برامج متنوعة وشاملة تلبي شغف كل مشارك وتنمي قدراته المتعددة.
ومن خلال الجمع بين المعارف النظرية والمهارات التطبيقية، تمكّن الأطفال والشباب المشاركون من تطبيق ما تعلموه في بيئة عملية مميزة أسهمت في إثراء معارفهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحفيزهم على التفكير النقدي والإبداعي والعمل الجماعي والتحلي بروح الفريق الواحد».

المخيم الصيفي
الإمارات
الشارقة
بيت الحكمة
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