السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«استدامة كتاب» تسلط الضوء على تجارب المبدعات

جانب من الأمسية (من المصدر)
7 سبتمبر 2024 01:00

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
«الأبيض الأولمبي» يتغلب على البحرين ودياً

نظمت مجالس أحياء دبي بمجلس الخوانيج، أمسية بعنوان «استدامة كتاب»، أدارتها الشاعرة نايلة الأحبابي، وشارك فيها الكاتبات أمينة العمراني، ورشا الأحمدية، وميثاء السبوسي، وذلك بحضور نخبة من سيدات المجتمع وعدد من المهتمات بالجوانب الإبداعية. وتعتمد فكرة استدامة كتاب على تبادل الكتب بين القراء، حسب مضامينها والفئات العمرية المناسبة لها.
واستعرضت الكاتبات المشاركات خلال الأمسية بدايتهن، ومن أين يستلهمن أفكارهن، وكيف صقلن مواهبهن، حيث أوضحن أن الكتابة نوع من أنواع التفريغ الداخلي للمشاعر، والذي يساهم بدوره في التخفيف من الأعباء النفسية للكاتبة، كما أنها تساهم في توصيل الرسائل الهادفة للفئة المستهدفة من القراء.

رسائل هادفة
من جانبها، قالت الكاتبة ميثا السبوسي: البيئة المحيطة بي أثرت في توجهي في الكتابة، حيث استقيت أفكارها من حياتي اليومية، فكانت كتبي الموجهة للأطفال تعبر عن الموروث مثل الرطب والعزب والأفلاج وغيرها، فهي تحتوي على رسائل أوجهها لأبنائي الصغار والأجيال القادمة.
وأضافت أن بوادر الإبداع كانت تظهر وتختفي في مراحل مختلفة من عمري، ولم توجه التوجيه الصحيح منذ البداية، فأردت استثمار ما افتقدته من خلال توفير برامج وورش تدريبية لتعزيز الكتابة الإبداعية لديهم، وإقامة المسابقات لتعزيز الروح التنافسية. أما عن فكرة استدامة كتاب، فالقراءة لم تكن لملء الفراغ، ولكنها بناء للشخصية وتعميق للإدراك واستشفاف للمعرفة.
وقالت الكاتبة رشا الأحمدية: بدأت رحلتي مع الكتابة العلاجية، من ثم تحولت إلى الكتابة الإبداعية، لا أستطيع أن أنكر فضل الكتابة عليّ، فهي أخرجتني من حالة الاكتئاب التي عصفت بي، وغيرت مجرى حياتي، وحولتني إلى إنسانة أكثر سعادة ومرونة، ولأكون وفية للكتابة، فأنا دائماً أحث المقربين مني على التعبير عن أنفسهم من خلال الكتابة أو الفنون الأخرى، لأن ذلك سينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية والعقلية.

تنظيم الوقت 
قالت الكاتبة أمينة العمراني: كانت البداية عندما كنت أتصفح بعض كتب الأطفال الغربية، واكتشف أفكاراً لا تتلاءم مع بيئتنا العربية، فكانت الانطلاقة في عالم الكتابة للطفل، هذا العالم المليء بالخيال والمتعة  حرر الطفلة التي تسكن بداخلي.
وأضافت: يصعب تلخيص أدوات الكتابة في بضعة أسطر، لكن من الممكن القول إنها عبارة عن خيوط تسمح بنسج نص أدبي بديع، يجمع بين جمال اللغة والإبداع في طرح الأفكار. 
ودارت مداخلات ثرية بين الحاضرات والمشاركات، حيث قالت الدكتورة منيرة الرحماني: سعدت جداً بحضور هذه الأمسية، حيث تعرفت فيها على نخبة من الكاتبات المبدعات، وأتمنى أن تقام بشكل دوري، لنشر المبادرات البناءة، التي ترسخ مفاهيم القراءة.

دبي
الإمارات
الخوانيج
ميثا السبوسي
الكتابة الإبداعية
الكتابة الأدبية
الكتابة
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©