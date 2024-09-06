أكاديمية الشعر في أبوظبي تفتح باب التسجيل للموسم الـ17

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، أمس، بدء التسجيل للموسم الأكاديمي السابع عشر 2024/ 2025 «دراسات الشعر النبطي وتحليله»، ويستمر التسجيل حتى 15 سبتمبر الجاري، حيث ستكون الدراسة باستخدام التعليم الهجين «الواقعي والافتراضي».

ويسعى الموسم الأكاديمي إلى إعداد الطلبة للتعامل بفعالية وكفاءة مع الموروثات الشعرية والأدبية في خضم التطورات التي يشهدها العالم، وذلك حفاظاً على موروث الوطن والأجداد، وتزويد الطلبة بمهارات البحث والتحليل، وإطلاعهم على تجارب شعرية معروفة ومؤثرة.

ويهدف الموسم إلى إعداد الطلبة لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال في عمليات البحث وإعداد الدراسات البحثية المختلفة، وصولاً إلى تمكينهم من كتابة الشعر بأوزانه وبحوره المتنوعة، وتطوير أدوات التحليل النقدي والتذوق الأدبي لديهم من خلال تطبيق مفاهيم وعمليات بحث الأعمال في أداء وكتابة تقارير البحث.

ويمكن للمهتمين بالتسجيل التواصل عبر البريد الإلكتروني «pas@aha.gov.ae» أو عبر تطبيق «واتساب» على الرقم «97126576323»، فيما سيُبْلَغ المنتسبون لاحقاً بالبرنامج الخاص بالمسارات الرئيسة للدراسة الأكاديمية.

ويتضمن برنامج الدراسة مساراً يتعلق بالبحور والأوزان والقافية في الشعر النبطي «مسار تطبيقي» ويستهدف هذا المسار الشعراء المبتدئين والراغبين بتطوير مهاراتهم الشعرية، ومساراً يختص بمجال النقد والبحوث «نظري» ويستهدف فئة النقاد والباحثين ولمن يرغب من الشعراء، فيما يتعلق البرنامج الثالث بدراسة عملية متقدمة.

كما تشمل المسارات مجموعة من المواد منها: «مدخل إلى الشعر الفصيح العام والخاص بالإمارات، ومدخل إلى الثقافة الشعبية، أوزان وبحور الشعر النبطي، القافية، والبناء الفني للقصيدة النبطية، وبناء الصورة الشعرية، والتقليد والتجديد، والمخاطبات الشعرية بين الشعراء، وفن الإلقاء الشعري، والنقد في القصيدة الإماراتية، وجمع الشعر من مصادره الأصلية، والإعلام والشعر النبطي».