السبت 7 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أكاديمية الشعر في أبوظبي تفتح باب التسجيل للموسم الـ17

أكاديمية الشعر في أبوظبي تفتح باب التسجيل للموسم الـ17
7 سبتمبر 2024 01:00

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
«الأبيض الأولمبي» يتغلب على البحرين ودياً

أعلنت أكاديمية الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، أمس، بدء التسجيل للموسم الأكاديمي السابع عشر 2024/ 2025 «دراسات الشعر النبطي وتحليله»، ويستمر التسجيل حتى 15 سبتمبر الجاري، حيث ستكون الدراسة باستخدام التعليم الهجين «الواقعي والافتراضي».
ويسعى الموسم الأكاديمي إلى إعداد الطلبة للتعامل بفعالية وكفاءة مع الموروثات الشعرية والأدبية في خضم التطورات التي يشهدها العالم، وذلك حفاظاً على موروث الوطن والأجداد، وتزويد الطلبة بمهارات البحث والتحليل، وإطلاعهم على تجارب شعرية معروفة ومؤثرة.
ويهدف الموسم إلى إعداد الطلبة لاستخدام التكنولوجيا بشكل فعال في عمليات البحث وإعداد الدراسات البحثية المختلفة، وصولاً إلى تمكينهم من كتابة الشعر بأوزانه وبحوره المتنوعة، وتطوير أدوات التحليل النقدي والتذوق الأدبي لديهم من خلال تطبيق مفاهيم وعمليات بحث الأعمال في أداء وكتابة تقارير البحث.
ويمكن للمهتمين بالتسجيل التواصل عبر البريد الإلكتروني «pas@aha.gov.ae» أو عبر تطبيق «واتساب» على الرقم «97126576323»، فيما سيُبْلَغ المنتسبون لاحقاً بالبرنامج الخاص بالمسارات الرئيسة للدراسة الأكاديمية.
ويتضمن برنامج الدراسة مساراً يتعلق بالبحور والأوزان والقافية في الشعر النبطي «مسار تطبيقي» ويستهدف هذا المسار الشعراء المبتدئين والراغبين بتطوير مهاراتهم الشعرية، ومساراً يختص بمجال النقد والبحوث «نظري» ويستهدف فئة النقاد والباحثين ولمن يرغب من الشعراء، فيما يتعلق البرنامج الثالث بدراسة عملية متقدمة.
كما تشمل المسارات مجموعة من المواد منها: «مدخل إلى الشعر الفصيح العام والخاص بالإمارات، ومدخل إلى الثقافة الشعبية، أوزان وبحور الشعر النبطي، القافية، والبناء الفني للقصيدة النبطية، وبناء الصورة الشعرية، والتقليد والتجديد، والمخاطبات الشعرية بين الشعراء، وفن الإلقاء الشعري، والنقد في القصيدة الإماراتية، وجمع الشعر من مصادره الأصلية، والإعلام والشعر النبطي».

أبوظبي
الإمارات
أكاديمية الشعر
هيئة أبوظبي للتراث
الشعر النبطي
آخر الأخبار
المسعود للسيارات تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
اقتصاد
"المسعود للسيارات" تحتفي بالإطلاق العالمي لنيسان باترول الجديدة كلياً في أبوظبي
5 سبتمبر 2024
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط تركيا
اليوم 11:07
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:55
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
علوم الدار
بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة بالسودان
اليوم 10:44
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
الرياضة
«طريد أوروبا» يقترب من «كرة السامبا»!
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©