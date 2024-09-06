سفير المجر يزور «دبي للثقافة» لمناقشة سبل التعاون

دبي (الاتحاد)

استقبلت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، كاروي باناش، سفير جمهورية المجر لدى الدولة، يرافقه لازلو مارتون، نائب رئيس البعثة، سفارة المجر، وذلك خلال زيارته مقر «دبي للثقافة» في حي دبي للتصميم بدبي، حيث بحثا آفاق التعاون، وسبل توطيد الروابط الثقافية وإمكانات تطوير برامج التبادل الثقافي وتنظيم سلسلة من العروض الموسيقية والمسرحية والمعارض الفنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الآثار والتنقيب، ما يسهم في تعزيز الدراسات والبحوث المتعلقة بمواقع دبي الأثرية.

من جهة أخرى، استعرضت بدري خلال اللقاء أبرز المشاريع والمبادرات التي تنظمها «دبي للثقافة»، ومن بينها مهرجان سكة للفنون والتصميم، ومهرجان المرموم: فيلم في الصحراء، وبينالي دبي للخط، واستراتيجية الفن في الأماكن العامة وغيرها من البرامج التي تسعى الهيئة من خلالها إلى دعم وتمكين أصحاب المواهب الإبداعية وتحفيزهم على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

في المقابل، تطرق السفير باناش إلى مجموعة العروض والأحداث والفعاليات الفنية المجرية التي ستستضيفها دبي أوبرا وكوكا كولا آرينا خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من جانب هيئة الثقافة والفنون في دبي، منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، ومنى القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب، وشيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، ورفيعة السويدي، مديرة مكتب العلاقات الدولية، ومسؤولون آخرون في الهيئة.