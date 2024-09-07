الأحد 8 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

العميمي رئيساً لـ«كتاب الإمارات» لـ 4 سنوات قادمة

شعار اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
7 سبتمبر 2024 19:18

سعد عبد الراضي (أبوظبي) 
انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، اليوم السبت، مجلسَ إدارة جديداً يدير شؤون الاتحاد في السنوات الأربع المقبلة.
وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز سبعة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين، وقد عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول في السادسة مساء اليوم لتوزيع المهام والمناصب الإدارية على أعضاء المجلس.
وأسفر الاجتماع الأول عن اختيار الدكتور سلطان العميمي رئيساً لمجلس الإدارة، وشيخة الجابري نائباً، وشيخة المطيري أميناً للسر العام، ومحسن سليمان مديراً مالياً، ومريم الزرعوني مسؤولاً ثقافياً، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولاً للنشر والتوزيع، والدكتور سيف الجابري مسؤولاً عن الإعلام والعلاقات العامة. 
وقد شهدت الانتخابات حضوراً لافتاً من الجمعية العمومية تجاوز النصاب القانوني بأعداد مميزة، وجاءت النتائج كالتالي: حصل الدكتور سلطان بن بخيت العميمي على 41 صوتاً بنسبة 16.33%، وشيخة محمد سعيد سالم الجابري حصلت على 34 صوتاً بنسبة 13.55%، وشيخة عبدالله المطيري حصلت على 33 صوتاً بنسبة 13.15%، ومريم إبراهيم الزرعوني حصلت على 26 صوتاً بنسبة 10.36%، وعائشة جمعة الشامسي حصلت على 18 صوتاً بنسبة 7.17%، ومحسن سلیمان حصل على 17 صوتاً بنسبة 6.77%، والدكتور سیف راشد مطر الجابري حصل على 16 صوتاً بنسبة 6.37%، والدكتورة هند عبد الرحمن المشموم «عضو احتياط أول» وحصلت على 15 صوتاً بنسبة 5.98، وناجية علي راشد الخرجي «عضو احتياط ثان» وحصلت على 14 صوتاً بنسبة 5.58%.

أخبار ذات صلة
مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: تكليف كبير في مسيرة مهمة
«كتاب الإمارات» ينتخب مجلس إدارة جديداً السبت
سلطان العميمي
اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
مجلس إدارة
انتخاب مجلس إدارة جديد
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
علوم الدار
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد انطلقت الرحلة الأولى لمترو دبي
اليوم 16:47
مترو دبي
علوم الدار
افتتحه محمد بن راشد في 9/9/2009.. نحو 2.4 مليار راكب نقلهم مترو دبي على مدار 15 عاماً
اليوم 18:40
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
الرياضة
ديشامب ينتظر «أفضل أداء» من مبابي
اليوم 19:19
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
الرياضة
الإصابة تبعد بن ناصر عن الجزائر أمام ليبيريا
اليوم 19:17
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
الرياضة
دي بروين يتطلع إلى كسر عقدة بلجيكا أمام فرنسا
اليوم 19:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©