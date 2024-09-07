العميمي رئيساً لـ«كتاب الإمارات» لـ 4 سنوات قادمة

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، اليوم السبت، مجلسَ إدارة جديداً يدير شؤون الاتحاد في السنوات الأربع المقبلة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز سبعة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين، وقد عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول في السادسة مساء اليوم لتوزيع المهام والمناصب الإدارية على أعضاء المجلس.

وأسفر الاجتماع الأول عن اختيار الدكتور سلطان العميمي رئيساً لمجلس الإدارة، وشيخة الجابري نائباً، وشيخة المطيري أميناً للسر العام، ومحسن سليمان مديراً مالياً، ومريم الزرعوني مسؤولاً ثقافياً، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولاً للنشر والتوزيع، والدكتور سيف الجابري مسؤولاً عن الإعلام والعلاقات العامة.

وقد شهدت الانتخابات حضوراً لافتاً من الجمعية العمومية تجاوز النصاب القانوني بأعداد مميزة، وجاءت النتائج كالتالي: حصل الدكتور سلطان بن بخيت العميمي على 41 صوتاً بنسبة 16.33%، وشيخة محمد سعيد سالم الجابري حصلت على 34 صوتاً بنسبة 13.55%، وشيخة عبدالله المطيري حصلت على 33 صوتاً بنسبة 13.15%، ومريم إبراهيم الزرعوني حصلت على 26 صوتاً بنسبة 10.36%، وعائشة جمعة الشامسي حصلت على 18 صوتاً بنسبة 7.17%، ومحسن سلیمان حصل على 17 صوتاً بنسبة 6.77%، والدكتور سیف راشد مطر الجابري حصل على 16 صوتاً بنسبة 6.37%، والدكتورة هند عبد الرحمن المشموم «عضو احتياط أول» وحصلت على 15 صوتاً بنسبة 5.98، وناجية علي راشد الخرجي «عضو احتياط ثان» وحصلت على 14 صوتاً بنسبة 5.58%.