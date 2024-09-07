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التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يقدم محتوى تاريخياً نادراً في ميادين الصيد والفروسية

محتويات المنصة تلفت انتباه الزوار
8 سبتمبر 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)
لاقت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة 2024 التي تعد الأكبر في تاريخ المعرض الدولي للصيد والفروسية إقبالاً مميزاً، حيث شدت منصته رواد المعرض إلى مقتنياتها من الصور التاريخية التي عكست اهتمام سمو الشيوخ الكرام بالرياضات التراثية، وحرصهم على المشاركة فيها، ومشاركاتهم في رحلات القنص وسباقات الخيول.
 وتعد جميع الصور والأفلام الوثائقية التي تعرضها المنصة من الكنوز التاريخية التي يحتفظ بها أرشيف الصور وأرشيف الرئاسة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقد قدم هذا المحتوى الثري البعد التاريخي لرياضات الصيد والفروسية في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، وأَبرَزَ اهتمام القيادة الرشيدة باستدامة التراث الإماراتي العريق في نفوس الأجيال.
وعرضت المنصة للزوار أبرز إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية التي تطرقت إلى اهتمام الباني المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالصيد والفروسية، واهتمام أبناء الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج بهذه الرياضات التراثية العريقة.

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وعلى صعيد آخر، فقد شارك محاضرون من الأرشيف والمكتبة الوطنية في تقديم محاضرات متخصصة -على منصة المعرفة في المعرض- ذات صلة باهتمامات المعرض واختصاصاته، وبهذا الصدد قدمت فاطمة المزروعي، رئيس قسم الأرشيفات، محاضرة بعنوان «الشيخ زايد والصقور في كتابات الرحالة الأجانب» تضمنت عرضاً تفصيلياً لما ورد في العديد من الكتابات الأجنبية للرحالة الأجانب الذين وصلوا إلى الإمارات في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ومن الذين وصفوا رحلات الصيد بالصقور لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرحالة: روجر أبتون، وويلفرد ثيسجر (مبارك بن لندن) وكلود موريس، ورونالد كودراي.. وغيرهم. واعتمدت المحاضرة على الصور والوثائق والصحف التي وثقت زيارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى باكستان، واهتمامه، طيب الله ثراه، بالصيد المستدام، وتعزيز مفهوم الاستدامة في الصيد بالصقور، واستعرضت بعض ما كتبه الرحالة الأجانب في يومياتهم الخاصة عن الشيخ زايد، واهتمامه بالصيد بالصقور، ومهاراته في التعامل مع القنص، ومعرفته بأمور الطير.
وقدم سعيد السويدي، خبير الأنساب في الأرشيف والمكتبة الوطنية، محاضرة بعنوان: «العاديات في الموروث الشعبي». والمحاضرتان كانتا بالتنسيق مع جمعية الإمارات للخيول العربية، ونادي صقاري الإمارات، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
سباقات الخيول
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